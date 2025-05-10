Латвия выделяется в ЕС большим числом смертельных случаев на работе — 2,98 фатальных происшествий на 100 тысяч работников.

Приведем один из нашумевших случаев — как сотрудник предприятия буквально сгорел на работе.

Смертельное ЧП в пивоварне

В апреле Земгальский районный суд рассматривал уголовное дело владельца пивоварни Fermentum Кристапа Станкуса. Руководителя предприятия обвиняли в нарушениях по охране труда, что в итоге повлекло смерть человека. Наказание: суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к пробационному надзору сроком на один год и три месяца.

Как указано в обвинении, летом 2021 года директор компании, будучи ответственным за соблюдение правил охраны труда, недостаточно контролировал безопасность работников на производстве, сообщила представитель прокуратуры Латвии Лаура Крастиня.

Предприниматель также был ответственен за приобретение и выдачу индивидуальных средств защиты, однако не обеспечил их работнику.

И вот сотрудник предприятия, который не был обучен в соответствии с требованиями охраны труда, приступил к работе по варке пива. Как позже выяснилось, трудовой договор с ним не был заключен.

В ходе работы работник получил тяжелые ожоги тела, а позже скончался в больнице.

Обвинение указывает: если бы пострадавший был в огнеупорном длинном фартуке, защитной маске для лица, резиновых сапогах, брюках, заправленных в сапоги, а фартук закрывал ноги, его тело было бы защищено от горячей жидкости. Но защиты не оказалось.

Причиной смерти пострадавшего стали термические ожоги около 60% тела, рук и ног, осложнившиеся тромбоэмболией легочных артерий и септикотоксическим состоянием в фазе ожоговой болезни.

Представитель прокуратуры также указывает: в деле существовал юридический спор между прокурором, Государственной инспекцией труда, защитой и обвиняемым по интерпретации нормативных актов в области охраны труда и ответственности работодателя за происшествия на производстве, что привело к предъявлению обвинений и началу судебного разбирательства.

Наказание, как видим, достаточно мягкое.

Прокуратура комментирует приговор так: в данном деле нет значительных разногласий между прокурором и судом относительно наказания для обвиняемого, поскольку тот в целом характеризуется положительно. Главное в этом деле — это убежденность, которая была достигнута в ходе судебного разбирательства, что работодатель не должен экономить на безопасности труда, тем самым подвергая риску своих работников.

Из хроники смертельных ЧП

Латвийская Трудовая инспекция (ТИ) сообщает: в Латвии в 2024 году было зарегистрировано 2103 несчастных случая на производстве. Из них 225 были тяжелыми, 20 — со смертельным исходом.

Вот, в частности, какие примеры приводит ТИ за прошлый год:

В Риге на Саркандаугаве 74–летняя женщина, которая работала уборщицей, проходя по территории, была сбита погрузчиком.

В Риге в Вецмилгрависе рабочий 63 лет откачивал воду из цистерн баржи с помощью насоса. В ходе работы сотрудник залез в цистерну, ему стало плохо, и он потерял сознание. В итоге рабочий погиб от удушья в помещении с пониженной концентрацией кислорода.

В Риге в Засулауксе 51–летний грузчик был сбит фронтальным погрузчиком во время выполнения работ.

В Риге в Агенскалнсе 57–летний автомеханик ремонтировал пневматическую подвеску оси автомобиля. Двигатель автомобиля был запущен, и с помощью пульта дистанционного управления из кабины был поднят прицеп. Пострадавший предположительно был раздавлен между прицепом и автомобильной шиной. Очевидцев этого смертельного ЧП нет. В организме погибшего обнаружено 2,92 промилле алкоголя.

В Риге 25–летний мужчина, старший эксперт, ехал домой из офиса на мотоцикле, чтобы продолжить удаленную работу. Проезжая через Вантовый мост, пострадавший не справился с управлением мотоциклом, произошла авария, в результате которой он погиб.

В Риге в Гризинькалнсе 55–летний водитель лесовоза попал под машину во время ремонта грузовика. Наезд оказался смертельным.

В Риге в Пардаугаве 54–летний сборщик мусора опорожнял мусорные контейнеры с помощью специализированного мусоровоза, в ходе работы получил тяжелую травму головы и скончался в больнице. Его коллега, который был за рулем, при подходе к следующему объекту, увидел пострадавшего, лежащего на земле возле автомобиля.

В Даугавпилсе 65–летняя женщина, работающая дворником, убирала улицу на остановке общественного транспорта, когда на остановку внезапно въехал автомобиль и сбил ее. Женщина погибла.

В Екабпилсе мужчина 54 лет погиб, когда в подвале торгового центра взорвался котел.

В Калвенской волости (Южное Курземе) 53–летний тракторист получил задание выполнить работы на агрегате по рубке щепы на краю лесосеки. Однако возникли технические неполадки с оборудованием, работнику было поручено провести ремонт агрегата. Во время ремонта рубильной машины один из сотрудников попал под нее и погиб.

Вместо морали

Будем беречь себя. Постараемся не допускать спешки. Особенно при проведении ремонта.