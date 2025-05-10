Вечером 9 мая в Даугавпилсе заметно пьяный мужчина с символикой, прославляющей военную агрессию, на одежде пытался скрыться от полиции, передвигаясь на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Полицейские немедленно задержали мужчину за неповиновение требованиям закона. В отношении него начаты два административных процесса, и назначены денежные штрафы на сумму 700 евро.

В связи с 9 мая, когда в России отмечается победа бывшего Советского Союза во Второй мировой войне, в Латвии по состоянию на 1:00 10 мая Государственная полиция начала 61 административный процесс и задержала двух человек. В Рижском и Латгальском регионах начато по 20 административных процессов, в Курземском — 14, в Земгальском — четыре, а в Видземском — три.

Ожидается, что общее число административных процессов значительно возрастёт после оценки возможных нарушений в интернете, пояснила заместитель начальника отдела общественных связей Государственной полиции Ласма Грейдане.

В Балви 9 мая один мужчина публично демонстрировал символику тоталитарного режима СССР — на дверях его гаража были прикреплены серп, молот и пятиконечная звезда. Указанная атрибутика была видна прохожим. По факту происшествия составлен административный протокол, и мужчине сразу был назначен штраф в размере 300 евро.

Также зафиксированы чаты отдельных объединений или профессиональных групп, в которых, возможно, поддерживалась российская агрессия — были размещены поздравления с символикой тоталитарного режима, сообщила Грейдане.

В целом, по оценке Государственной полиции, 9 мая в Латвии прошёл без серьёзных инцидентов — службам удалось не допустить значительных угроз общественной безопасности.