В связи с 9 мая Государственная полиция возбудила 67 административных дел и задержала восемь человек, сообщила агентству ЛЕТА заместитель руководителя отдела по общественным связям Государственной полиции Ласма Грейдане.

Она отметила, что количество начатых административных процессов еще увеличится, так как пока не проведена оценка возможных нарушений в интернете.

В целом, по оценке Государственной полиции и других правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов, сказала Грейдане.

Полиция продолжает в усиленном режиме следить за общественным порядком и безопасностью.

Заместитель начальника Государственной полиции, руководитель Главного управления общественного порядка Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио отметил, что в этом году в связи с 9 мая не начато ни одного уголовного дела, тогда как в прошлом году их было три. Примерно в трети случаев наказания за административные нарушения были применены сразу.

По словам Зеллиса, большинство нарушений заключалось в использовании в публичном пространстве запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы, в том числе за георгиевские ленты в букетах цветов и значки на одежде. В некоторых случаях из автомобилей громко звучали прославляющие военную агрессию песни.

Среди регионов больше всего нарушений зафиксировано в Риге и Латгале. Попыток собраться у бывшего памятника в парке Узварас больше не наблюдается, хотя один человек был оштрафован за то, что пытался возложить цветы в этом месте, рассказал Зеллис.

По словам представителя полиции, виды фиксируемых 9 мая нарушений не меняются годами, но развивается изобретательность людей в создании и использовании запрещенной символики - если раньше такие символы люди рисовали и вырезали из картона, то в последние годы наблюдаются попытки выложить их из свечей в мемориальных местах.