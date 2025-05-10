Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В связи с 9 мая задержаны восемь человек 3 781

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.05.2025
LETA
Изображение к статье: В связи с 9 мая задержаны восемь человек
ФОТО: LETA

В связи с 9 мая Государственная полиция возбудила 67 административных дел и задержала восемь человек, сообщила агентству ЛЕТА заместитель руководителя отдела по общественным связям Государственной полиции Ласма Грейдане.

Она отметила, что количество начатых административных процессов еще увеличится, так как пока не проведена оценка возможных нарушений в интернете.

В целом, по оценке Государственной полиции и других правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло без серьезных инцидентов, сказала Грейдане.

Полиция продолжает в усиленном режиме следить за общественным порядком и безопасностью.

Заместитель начальника Государственной полиции, руководитель Главного управления общественного порядка Андрис Зеллис в интервью Латвийскому радио отметил, что в этом году в связи с 9 мая не начато ни одного уголовного дела, тогда как в прошлом году их было три. Примерно в трети случаев наказания за административные нарушения были применены сразу.

По словам Зеллиса, большинство нарушений заключалось в использовании в публичном пространстве запрещенной символики, прославляющей военную агрессию и тоталитарные режимы, в том числе за георгиевские ленты в букетах цветов и значки на одежде. В некоторых случаях из автомобилей громко звучали прославляющие военную агрессию песни.

Среди регионов больше всего нарушений зафиксировано в Риге и Латгале. Попыток собраться у бывшего памятника в парке Узварас больше не наблюдается, хотя один человек был оштрафован за то, что пытался возложить цветы в этом месте, рассказал Зеллис.

По словам представителя полиции, виды фиксируемых 9 мая нарушений не меняются годами, но развивается изобретательность людей в создании и использовании запрещенной символики - если раньше такие символы люди рисовали и вырезали из картона, то в последние годы наблюдаются попытки выложить их из свечей в мемориальных местах.

×
Читайте нас также:
#9 мая
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Машина перевозчика мигрантов
Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео