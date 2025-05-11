Рижанка «поймала» подозрительного мужчину, который фотографировал Железнодорожный мост

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.05.2025
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Случай с мужчиной, фотографирующим мост в центре Риги, вызвал бурную дискуссию в соцсетях — пользователи спорят, где граница между бдительностью и паранойей.

Пользовательница соцсети Х поделилась тревожным наблюдением: вечером, застряв в пробке на Каменном мосту в Риге, она заметила мужчину «славянско-азиатской внешности», который фотографировал оба конца Железнодорожного моста и делал какие-то пометки в телефоне. «Наверное, турист, интересующийся железной дорогой, правда?» — с долей иронии написала она.

История вызвала волну обсуждений: от предположений о шпионаже до размышлений о паранойе, безопасности и границах нормальности в эпоху технологий и тревожности. Вот что написали пользователи:

«Я вот часто думаю о стратегических объектах — разве в интернете и Google Maps недостаточно материалов, чтобы что-то спланировать? Там полно снимков».

«Разве снимать мосты запрещено?»

«Скорее всего, русский агент. Готовятся к нападению, возможно — к подрыву моста. Передает свои фото нашим врагам. Не будьте наивны — мирной жизни осталось недолго».

«Можно было бы выйти из машины и поговорить с ним напрямую. Да, не тот эндорфин, как от поста в соцсетях, скорее — стресс и страх. Но службы не могут быть везде».

«Надеюсь, вы сразу позвонили в полицию или в службу безопасности. Номер найти — дело пяти секунд. Его могли бы оперативно задержать».

«Отправлять такого человека на задание было бы глупо — есть масса людей, кто выглядит совершенно иначе, но справятся лучше».

«Я тоже иногда так делаю — просто люблю наблюдать за небом. В следующий раз надену капюшон и буду оглядываться по сторонам».

«Конечно, целенаправленная съемка и записи выглядят необычно, но все это давно доступно из любой точки мира. Можно даже изучить конструкцию опор моста».

#шпионаж #соцсети
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
