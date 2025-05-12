За спиленную сосну латвийский суд оштрафовал на 55 тыс. евро

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.05.2025
На днях вступил в силу обвинительный приговор по делу по халатности государственного должностного лица. Из–за его решения спилили сосну — памятник природы.

Памятник природы

"Обвиняемая персона, являясь государственным должностным лицом, не убедившись в том, что дерево является памятником природы государственного значения и является охраняемым, без соблюдения установленного порядка выдало разрешение на рубку деревьев, после чего получатель разрешения спилил упомянутое дерево с причинением вреда среде, вызвав тяжкие последствия", — пояснила представитель прокуратуры Иева Шомина.

Разрешение было выдано в январе 2021 года, несмотря на то что росшая в Салацгривском крае сосна (Pinus sylvestris) на высоте 1,3 метра достигала 2,80 метра в окружности, что по латвийским законам означает — дерево является памятником природы государственного значения. Но этого никто не проверял.

Чтоб другим неповадно было

Ущерб среде государство оценило в 55 000 евро, "так как создались негативные изменения в характерном ландшафте и культурно–исторической среде, которые одновременно находятся в нейтральной зоне "биосферного заповедника Северной Видземе" природной территории и в охранной полосе памятника культуры государственного значения. То есть халатность повлекла тяжелые последствия," — поясняет представитель прокуратуры.

Видземский окружной суд наказал за это общественными работами на 140 часов с лишением на два года права занимать должность, связанную с выдачей разрешений на вырубку деревьев, а также постановил взыскать с обвиняемой в пользу государства компенсацию имущественного вреда в размере 55 000 евро.

В связи с тем, что Сенат отказал в возбуждении кассационного производства, этот приговор 30 апреля вступил в законную силу.

Антон Городницкий
