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Могут выгнать из Сейма: латвийского депутата признали виновным в подделке документов 3 928

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Могут выгнать из Сейма: латвийского депутата признали виновным в подделке документов
ФОТО: LETA

Рижский районный суд сегодня признал виновными депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (Союз "Зеленых и крестьян"), а также адвокатов из Валмиеры Эдгара Атлациса и Агнесе Кауце в подделке документа, сообщило агентство LETA со ссылкой на информацию суда.

Яковину и Кауце назначены денежные штрафы в размере 7400 евро, Атлацису — 6660 евро.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В случае вступления обвинительного приговора в силу депутат Сейма лишится мандата.

Например, в 14-м Сейме мандата лишилась депутат Глория Гревцова, которая была осуждена по уголовному делу за предоставление ложной информации Центральной избирательной комиссии.

Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое ранее сообщало, что адвокаты совместно с семейным врачом организовали подачу в суд поддельного медицинского документа в качестве уважительной причины для неявки на заседание, в результате чего рассмотрение гражданского дела было отложено.

По мнению следствия, Атлацис подстрекал врача Яковина подделать выписку из медицинской карты Кауце. Адвокат Кауце затем подала эту справку о своем состоянии здоровья и указаниях врача в Видземский районный суд, добившись переноса судебного заседания и затягивания процесса, сообщил KNAB.

KNAB акцентирует, что больничные листы, медицинские выписки и прочие заключения о здоровье человека считаются в рамках Уголовного закона документами. Таким образом, подготовка и выдача выписки с ложными данными о состоянии здоровья пациента квалифицируется как подделка документа.

Атлацис обвиняется в подстрекательстве к подделке документа, освобождающего от обязанностей; Яковин — в самой подделке; Кауце — в использовании поддельного документа.

Ранее почти все депутаты Сейма проголосовали за снятие неприкосновенности с Яковина.

Выступая в Сейме, Яковин сравнил ситуацию с «расхлёбыванием каши» и отрицал вину. Он призвал поддержать снятие с него неприкосновенности для того, чтобы «нормально решить все вопросы».

«Посмотрим, кто теперь окажется сильнее — старые врачи или молодые юристы из KNAB», — заявил Яковин. Юристы оказались сильнее.

Яковин также подчеркнул, что не совершал коррупционных действий и не получал вознаграждение за оформленную справку о болезни.

Обвиняемые адвокаты также отрицают свою вину.

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# суд # сейм
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(3)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    13-го мая

    Что случилось ? Из-за чего весь кипиж ? Не занёс кому надо ? Не поделился... Может он просто забыл ? )))))

    33
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го мая

    Главное обвинение так и не выдвинули: подделка документов, что т.наз. депутаты Сейма действительно являются народными избранниками. Как известно, за них голосовало менее 25 процентов жителей Латвии.

    22
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го мая

    ...и после такого нас будут убеждать что у современной Латвии есть будущее?!

    28
    0
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