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На границе в двух грузовиках обнаружили крупную партию героина 1 550

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
На границе в двух грузовиках обнаружили крупную партию героина
ФОТО: пресс-фото

Сотрудники Таможенного управления и Управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД), проводя контрольные мероприятия на границе с Россией, обнаружили в двух грузовых автомобилях несколько сотен килограммов особо опасного наркотического вещества — героина.

Контрабанду удалось предотвратить благодаря эффективному международному обмену информацией о рисках в сфере таможни и профессиональным действиям должностных лиц, проводивших анализ рисков и физическую проверку грузов.

На основании международной информации о рисках 14 апреля 2025 года на пункте таможенного контроля в Гребнево для углублённой проверки был направлен грузовой автомобиль, въехавший в Латвию со стороны России. Согласно сопроводительным документам, транспортное средство перевозило груз — кварцевый песок.

Во время углублённой проверки, в том числе с участием служебной собаки, сотрудники таможни обнаружили в мешках с кварцевым песком небольшие мешки с более тёмным веществом. Образец был протестирован с помощью экспресс-теста на наркотики, который указал на возможное наличие героина. Проверка была продолжена совместно с сотрудниками Управления налоговой и таможенной полиции СГД, которые изъяли подозрительное вещество и начали уголовный процесс.

Через два дня, 16 апреля, проводя контрольные мероприятия на таможенном пункте Терехово, сотрудники СГД предотвратили попытку ввоза в Европейский союз аналогичного груза. С участием кинолога с собакой была углублённо проверена фура, перевозившая кварцевый песок. В мешках с задекларированным товаром были обнаружены упаковки с неизвестным веществом. Экспресс-тест показал возможное наличие героина.

Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД изъяли упаковки с несколькими сотнями килограммов вещества. Изъятое было передано в Таможенную лабораторию Таможенного управления СГД, где предварительные химические экспертизы подтвердили, что в образцах содержится героин. Экспертизы продолжаются, точное количество наркотического вещества будет определено после их завершения.

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#сгд #наркотики
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го мая

    Хотели марихуану легализовать? А может начать сразу с героина? Тогда можно будет продать эту партию героина, через розничную торговлю и получит прибыль. Всё так просто!

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