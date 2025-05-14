Baltijas balss logotype

В Курземе с двух мостов украдены решётки перил на весьма приличную сумму 5 1220

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
В Курземе с двух мостов украдены решётки перил на весьма приличную сумму
ФОТО: Google Maps

С пешеходного моста через реку Трумпе на шоссе Лиепая (A9) возле Дурбе и с моста через реку Аланде в окрестностях Гробини украдено решётчатое заполнение перил, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

LVC обратилось в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное производство в связи с причинённым материальным ущербом почти на 13 000 евро.

Компания подчёркивает, что кражи и вандализм, направленные против оборудования дорог и мостов, наносят серьёзный ущерб безопасности дорожного движения, так как могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями.

В прошлом году ущерб государственному дорожному оборудованию составил в общей сложности 538 935 евро, при этом значительная часть убытков возникла в результате краж и актов вандализма, указали в LVC.

В 2024 году на государственных автодорогах были повреждены или украдены 102 дорожных знака, 80 стоек для знаков, 1573 метра защитных барьеров, два автобусных павильона, 12 опор уличного освещения, а также другие элементы инфраструктуры. Повреждения оборудования произошли также в результате ДТП.

В виде компенсаций от виновных лиц и страховых компаний в прошлом году было получено 248 617 евро.

Компания Latvijas valsts ceļi была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование этой сети и организует закупки для государственных нужд. LVC обслуживает более 20 000 километров государственных автодорог.

Читайте нас также:
#дороги
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го мая

    Поищите в кустах — там, наверняка, дурнопахнущие и одетые в спортивные костюмы диверсанты Путина. Как обычно после диверсии они распивают водку и закусывают воблой — тут-то наша доблестная охранка, простите, полиция, сразу их всех переловит. Ведь не может быть, чтобы это кто-то из местных сделал. Ведь не может же быть, а? Шлангу ещё привлеките — эта бабулька их нюхом чует за километр. Простите, километрс.

    39
    1
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Начали с памятников и могильных плит, стали воровать все, что плохо лежит.

    37
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    14-го мая

    Не заметил такого. Пока кладбища на металл не обносят. Знаю старые кладбища со здоровыми железными крестами и оградами (была такая мода почему то в начале 1900-х годов лепить монументально железные крестища с готическими шрифтами на могилы) так стоят и всё на месте.

    0
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    14-го мая

    Идет речь, об Огре, где дорожка выложена из надгробных плит советских солдат.

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    14-го мая

    Ну может быть. 🙄 Хотя я не знаю где сейчас можно подобное сдать в металоприёмку и чтоб тебя менты не взяли. Сами приёмщики за стрёмный лом и сдадут или откажуся брать. Поэтому прекратили например, тырить люки. Хрен ты их сдашь.

    2
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 672
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 93
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 153
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 169
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 369
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 229
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 147
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 93
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 153
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 169

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео