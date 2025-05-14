В Курземе с двух мостов украдены решётки перил на весьма приличную сумму

С пешеходного моста через реку Трумпе на шоссе Лиепая (A9) возле Дурбе и с моста через реку Аланде в окрестностях Гробини украдено решётчатое заполнение перил, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

LVC обратилось в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное производство в связи с причинённым материальным ущербом почти на 13 000 евро.

Компания подчёркивает, что кражи и вандализм, направленные против оборудования дорог и мостов, наносят серьёзный ущерб безопасности дорожного движения, так как могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями.

В прошлом году ущерб государственному дорожному оборудованию составил в общей сложности 538 935 евро, при этом значительная часть убытков возникла в результате краж и актов вандализма, указали в LVC.

В 2024 году на государственных автодорогах были повреждены или украдены 102 дорожных знака, 80 стоек для знаков, 1573 метра защитных барьеров, два автобусных павильона, 12 опор уличного освещения, а также другие элементы инфраструктуры. Повреждения оборудования произошли также в результате ДТП.

В виде компенсаций от виновных лиц и страховых компаний в прошлом году было получено 248 617 евро.

Компания Latvijas valsts ceļi была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Она управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование этой сети и организует закупки для государственных нужд. LVC обслуживает более 20 000 километров государственных автодорог.