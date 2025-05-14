Baltijas balss logotype

По Латвии провезли полтонны героина - виновных не могут найти уже три месяца 1 659

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2025
LETA
По Латвии провезли полтонны героина - виновных не могут найти уже три месяца

Служба государственных доходов (СГД) решила возбудить дисциплинарные дела против нескольких должностных лиц по результатам служебного расследования о пропущенной в Латвии крупной партии героина, сообщила в среду на брифинге для СМИ генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Дисциплинарные дела будут начаты против двух таможенников за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также против нескольких (до семи) сотрудников Управления налогово- таможенной полиции за бездействие.

На время дисциплинарного расследования чиновники продолжат выполнять свои обязанности, поскольку Шмите-Роке не видит причин для их отстранения на данном этапе.

Шмите-Роке заявила, что не может назвать имена чиновников.

Дисциплинарное расследование может длиться до месяца и при необходимости может быть продлено.

"Правоохранительные органы не должны допускать, чтобы наркотики проходили через Латвию транзитом", - подчеркнула Шмите-Роке. Она добавила, что на данный момент нельзя сказать, была ли это безответственность или халатность, и это будет оцениваться в рамках дисциплинарного процесса.

Как сообщила начальник отдела внутреннего контроля СГД Эвита Уварова, коммссия в ходе служебной проверки не обнаружила никаких преднамеренных и злонамеренных действий должностных лиц, а также коррупционных рисков.

Как сообщалось, в начале февраля в Германии была задержана крупная 450-килограммовая партия героина, прибывшая на пароме из Лиепаи.

О предполагаемой партии сообщили власти Нидерландов и Бельгии, информацию о ней получила и латвийская таможня, но задержана она была только в Германии.

Читайте нас также:
#сгд #наркотики
1
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Каждый таможенник пропуская груз ставит именную печать. Тот, кто поставил, тот и пропустил. Так как дело дисциплинарное, всё пытаются спустить на тормозах, однозначно, пропустил по команде сверху. Как только сядет, сразу расскажет о приказавшем, либо возьмет все на себя. Главный доход получил начальник, поэтому вложит всех. Раз начальник не сдает подчиненного, то делаем вывод что начальник ОЧЕНЬ большой, а бабок за 500 кг герыча получено ОЧЕНЬ много.

    21
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 672
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 93
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 153
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 169
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 369
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 229
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 147
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 93
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 153
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 169

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео