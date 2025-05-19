В Англии осуждён наёмник РФ Русев; в Латвии его фирма размещала оборудование на башнях LVRTC

Европа не хочет воевать с Россией, но Россия уже начала войну против Европы, сообщает передача Nekā personīga ( ТВ3 ). На этой неделе в Польше начался судебный процесс по делу о поджоге супермаркета, в котором прокуроры обвиняют российские спецслужбы. В прошлом году произошло не менее 100 инцидентов, следы которых ведут в Москву.

В Лондоне завершился судебный процесс над шестью гражданами Болгарии. Они шпионили в интересах России, планировали нападения на политиков и журналистов. Один из осуждённых — Орлин Русев. Его завербовали около десяти лет назад, и примерно в то же время он основал в Латвии компанию, оборудование которой было размещено на башнях Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC).

Два года назад британские правоохранительные органы задержали шестерых болгар. Они отрицали сотрудничество с российскими спецслужбами, однако в ходе расследования были обнаружены тысячи сообщений, в которых группа получала задания, планировала атаки и координировала действия.

Все шестеро признали свою вину. В марте трое первых получили обвинительные приговоры, на этой неделе суд вынес приговор остальным. Самый суровый срок — 10 лет и 8 месяцев — получил лидер шпионской группы Орлин Русев.

IT-специалист Русев, водитель скорой помощи Бисер Джамбазов и его партнёрша Катерина Иванова, работавшая в частной клинике, косметолог Ваня Габерова и боец смешанных единоборств Иван Стоянов использовали поддельные документы и оборудование для слежки. У них были удостоверения журналистов и полицейских.

Русева и других судили за эпизоды с августа 2020 года по февраль 2023 года. Задания они получали от находящегося в Москве австрийского бизнесмена Яна Марсалека. До последнего обвиняемые всё отрицали, но позже признали вину, чтобы получить более мягкое наказание.

Считается, что Марсалек завербовал Русева ещё в 2014 году. По данным Центра «Досье», Русев тогда выполнял задания вместе с проживающим в Чехии Антоном Гришаевым.

У Русева был зарегистрирован бизнес и в Латвии — он основал ООО CloudTelecom через месяц после оккупации Крыма. Сначала фирма была зарегистрирована в квартире в Пурвциемсе, позже — по престижному адресу в Старой Риге, где официально находилась до 2017 года, когда была ликвидирована.

Как уже сообщалось в «Nekā personīga», Русеву принадлежало 20% компании CloudTelecom, а Гришаеву — 80%. Предприятие было зарегистрировано в реестре операторов электронных коммуникаций и обратилось в LVRTC с просьбой установить своё оборудование на вышках в разных регионах Латвии.

Хотя компания оплатила только один месяц, технически она могла передавать данные в течение четырёх месяцев — с начала августа до конца декабря.

«Ситуация летом и весной 2014 года сильно отличалась от сегодняшней. Тогда не было таких требований и санкционных ограничений. Доверие вызывало то, что предприятие получило разрешение на деятельность в Латвии как оператор связи», - пояснил председатель правления LVRTC Гирт Озолс.

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщает, что после раскрытия личности шпионов и выхода расследований «Nekā personīga» была проведена проверка. Установлено, что CloudTelecom действительно размещала оборудование радиорелейной беспроводной передачи данных на башнях LVRTC.

По данным СГБ, оборудование устанавливали сотрудники LVRTC, а представители фирмы позже не имели к нему доступа. Поскольку компания не платила счета, оборудование было демонтировано. Не уточняется, выяснились ли в ходе британского расследования цели Русева в Латвии.

Здание, где была зарегистрирована фирма Русева, принадлежит предпринимателю Петерису Шмидре. Он пояснил, что сдал офис в аренду, не видя оснований для отказа. Однако в конце 2014 года в правление CloudTelecom вошёл Александр Шихман, связанный с компанией Baltcom. Финансовые отчёты показывают, что другая фирма группы Baltcom — Baltic Fibre, строившая оптоволоконный кабель между Латвией и Готландом, выдала CloudTelecom займ в 150 000 евро. В 2015 году кабель был приобретён LVRTC.

Куратор болгарской шпионской группы Ян Марсалек теперь считается одним из самых разыскиваемых преступников мира. До недавнего времени он возглавлял финансовый стартап Wirecard, акции которого котировались на Франкфуртской бирже. В июне 2020 года выяснилось, что на азиатских счетах компании отсутствуют 2 миллиарда евро, а сам Марсалек исчез.

Журналисты-расследователи нашли его в Минске. Выяснилось, что он десятки раз ездил в Россию по поддельным паспортам, помогал формировать частную военизированную группу в Ливии, поддерживал крайне правую партию в Австрии и, возможно, участвовал в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как писала The Financial Times, связи Марсалека с российским ГРУ расследовали спецслужбы как минимум трёх западных стран.

Журналисты, расследовавшие связи Марсалека с российскими спецслужбами, сами стали целью болгарских шпионов. Один из них — Христо Грозев из Bellingcat, раскрывший личности отравителей Скрипаля. «Туристы» Боширов и Петров, которые якобы ехали в Солсбери посмотреть шпили, на самом деле офицеры ГРУ Чепига и Мишкин.

Болгарская группа следила за Грозевым по всей Европе, передавала в Москву данные о его передвижениях и планах. Обсуждались даже способы его ликвидации.

«Марсалек буквально говорил, что лично против плана похищения и убийства меня, но это приказ ФСБ, потому что “Путин меня действительно ненавидит”», - рассказывал журналист Христо Грозев.

Сейчас Грозев работает в издании The Insider, где вместе с бежавшими из России журналистами расследует покушение на Алексея Навального и продолжает разоблачать российских шпионов. Возможно, поэтому группа следила и за редактором The Insider Романом Доброхотовым. В самолёте из Будапешта в Берлин рядом с ним сидела Катерина Иванова — одна из осуждённых. Обсуждалась возможность его похищения.

Среди целей группы были также сбежавший из России юрист Кирилл Качур и бывший казахстанский политик Бергей Рыскалиев, получивший убежище в Великобритании. Планировались провокации у посольства Казахстана в Лондоне. Последняя известная операция — слежка за американской военной базой в Штутгарте, где, по их мнению, обучались украинские военные.

Журналисты, за которыми следила группа, утверждают, что шпионы действовали непрофессионально и были легко заметны. Из раскрытой переписки следует, что они часто хвастались вымышленными успехами. Тем не менее, наёмники действовали в Европе несколько лет без особых препятствий.