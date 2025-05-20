В Москве суд отправил под домашний арест водителя мотоцикла, который насмерть сбил актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину.

ДТП, унесшее жизнь артистки, произошло в минувшую среду. По словам родственников Земляникиной, женщина спешила, пересекая дорогу по пешеходному переходу на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Кравченко, когда в нее на высокой скоростью врезался мотоцикл Yamaha. От удара актрису отбросило в сторону; она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Позднее стало известно, что за рулем мотоцикла находился 47-летний администратор ресторана, который ранее уже был судим.

Елене Владимировне Земляникиной было 66 лет. Актриса приходилась сводной сестрой популярному российскому телеведущему Александру Стриженову. Ее матерью была известная актриса Любовь Стриженова, а отцом – выдающийся актер Владимир Земляникин.

Елена пошла по стопам родителей и окончила Школу-студию МХАТ. Она много играла в театре; также снималась в кино – в частности, сыграла эпизодические роли в фильмах «Москва слезам не верит» (1980 г.) и «Время собирать камни» (1984 г.). Помимо этого, Земляникина работала в Московском городском педагогическом университете (МГПУ): она преподавала актерское мастерство, сценическую речь, историю театра.