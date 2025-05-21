Заброшка в Югле загорелась вновь — на этот раз виноваты не бездомные

В промзоне на улице Маркалнес на Югле произошло несколько пожаров, сообщает Degpunktā ( ТВ3 ). Один из объектов — трёхэтажное хозяйственное здание — уже горело несколько лет назад и известно как место сбора бездомных, сборщиков металлолома и хулиганов. Кто же виноват в новых возгораниях?

Сильное задымление и присутствие спасателей на территории промзоны — такую картину вечером наблюдали очевидцы. Как выяснилось, подвал и второй этаж одного из заброшенных зданий горели два дня подряд, а к вечеру понедельника загорелся и находящийся неподалёку ангар.

«Позавчера днём, потом вчера утром и снова вечером», — рассказывает местная жительница Элина.

Пожары в этом трёхэтажном здании — не новость. Почти семь лет назад здесь уже был серьёзный пожар. Как и тогда, это место по-прежнему популярно среди бездомных и сборщиков.

«Деклассированные элементы. Ну нормальный человек туда не полезет. Может, им стало холодно, собрали что-то, чтобы согреться», — считает один из работников ближайшего сервиса.

Однако на этот раз бездомные, похоже, передали «инициативу» другим.

Соседи утверждают, что здание подожгли местные подростки. Причём проникли они внутрь довольно изобретательно: забравшись на трубы, они, балансируя по ним, преодолели ограждение территории и через окно второго этажа попали внутрь.

«Они всё время бегали, заходили в подъезд. Я особо внимания не обратила. Видела их, слышала, как разбили стекло. Подумала, что бутылку», — рассказывает Элина.

По её словам, подросткам примерно 12–14 лет. Руководитель соседнего складского комплекса передал через Элину предупреждение юным поджигателям:

«Попросили, если увидим их, сказать, что в следующий раз уже будут проблемы», — говорит она.

Харий, представляющий компанию, владеющую складом рядом с пострадавшим зданием, признаёт, что регулярные возгорания в заброшенном здании — не сюрприз: «Видимо, заставили владельца что-то сделать, чтобы объект больше не портил облик среды. Он там какие-то решётки поставил, окна вернул на место после пожара».

Харий уверен: в нынешнем состоянии дом оставлять нельзя — его либо нужно капитально восстанавливать, либо сносить.