Государственная полиция начала уголовное производство по факту убийства чайки и её птенцов в Риге, сообщает агентство LETA.

Полиция начала уголовный процесс по факту убийства чайки и её птенцов в Риге

Уголовное дело начато по статье о жестоком обращении с животным, если оно совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права содержать животных определённых или всех видов на срок до пяти лет, подтвердили в Отделе общественных отношений Государственной полиции.

Личности причастных установлены, проводится расследование обстоятельств происшествия, сообщили в полиции.

Латвийское общество помощи диким птицам «Drauga spārns» в социальной сети Facebook сообщило, что птицы были убиты на строительном объекте в Риге, на улице Улброкас, 20.

«Рабочие объекта просто забили их лопатой — сначала маму, которая пыталась защитить своих птенцов, а затем и малышей», — утверждает организация.

Свидетелем происшествия стал ребёнок, который рассказал об увиденном своей матери. Та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в организацию «Drauga spārns», и волонтёр общества выехала на место происшествия, вызвав полицию. Чтобы скрыть следы, рабочие убрали гнездо и мёртвых птиц, но волонтёр нашла их выброшенными в мусорный контейнер, отмечается в сообщении.

На опубликованных организацией фотографиях видно, что рядом с мусорными контейнерами лежат два мёртвых птенца.

Организация призывает Рижскую думу, которая является заказчиком строительных работ, а также ответственные учреждения, отреагировать и провести расследование, чтобы впредь подобная жестокость не повторялась.