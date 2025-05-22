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Птенцы в мусорке, свидетелем стал ребёнок: дело о расправе над чайками дошло до полиции 4 1412

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Государственная полиция начала уголовное производство по факту убийства чайки и её птенцов в Риге, сообщает агентство LETA.

Полиция начала уголовный процесс по факту убийства чайки и её птенцов в Риге

Уголовное дело начато по статье о жестоком обращении с животным, если оно совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права содержать животных определённых или всех видов на срок до пяти лет, подтвердили в Отделе общественных отношений Государственной полиции.

Личности причастных установлены, проводится расследование обстоятельств происшествия, сообщили в полиции.

Латвийское общество помощи диким птицам «Drauga spārns» в социальной сети Facebook сообщило, что птицы были убиты на строительном объекте в Риге, на улице Улброкас, 20.

«Рабочие объекта просто забили их лопатой — сначала маму, которая пыталась защитить своих птенцов, а затем и малышей», — утверждает организация.

Свидетелем происшествия стал ребёнок, который рассказал об увиденном своей матери. Та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в организацию «Drauga spārns», и волонтёр общества выехала на место происшествия, вызвав полицию. Чтобы скрыть следы, рабочие убрали гнездо и мёртвых птиц, но волонтёр нашла их выброшенными в мусорный контейнер, отмечается в сообщении.

На опубликованных организацией фотографиях видно, что рядом с мусорными контейнерами лежат два мёртвых птенца.

Организация призывает Рижскую думу, которая является заказчиком строительных работ, а также ответственные учреждения, отреагировать и провести расследование, чтобы впредь подобная жестокость не повторялась.

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(4)
  • JD
    Janis Dombris
    23-го мая

    Забавные коменты на фб. Да птичку жалко, но наверное что весь город в чайках это результат человеческих действий. А вот когда лет десять назад котиков уничтожали смертельными инъекциями никто и не пискнул, а коты жили подле человека в городах и селах испокон веков.

    3
    1
  • З
    Злой
    22-го мая

    Кстати, ворон развелось множество, они разоряют гнезда более мелких птиц таких как скворцов, , дроздов, синий, воробьёв и пожирают их птенцов.

    18
    12
  • З
    Злой
    22-го мая

    Чайки раньше никогда не селились в городе, это всё перепроизводство жратвы, которая потом оказывается в мусорниках, , вороны и чайки жрут это всё и поэтому селятся рядом с пищей, чайки уже и забыли, что они водоплавающие птицы и когда-то питались рыбой, а строителям просто надо было не давать птицам гнездиться на объекте, они бы улетели искать новое место.

    23
    8
  • MI
    Marija Ivanova
    22-го мая

    У я не понимаю, у нас дефицит чаек? Или никто трупики птенцов в магазине не видел, они в каком-то специальном отделе куда с детьми нельзя морозятся?

    14
    16
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