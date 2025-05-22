В Иманте снова активизировались воры автомобильных зеркал

В Риге в этом году уже задержано несколько преступных групп, занимавшихся кражами автомобильных зеркал. Одним из пострадавших стал житель Иманты. Некоторое время назад в аналогичной ситуации оказался и его сосед, поэтому мужчина считает, что в районе сейчас нужно быть особенно осторожными, сообщает передача «Degpunktā» ( ТВ3 ).

Марцис собирался на работу, но, подойдя к машине BMW, его ждал неприятный сюрприз — на месте зеркал остались лишь пустые крепления.

«Смотрю, зеркала отогнуты назад. Подошёл к машине спереди — вроде всё нормально. Вернул зеркала в исходное положение, сел в машину, посмотрел — а там ничего нет. Кретины. Они действуют очень грубо. (…) Я не единственный, у кого у дома украли зеркала. Примерно полтора месяца назад у соседа была такая же ситуация — тоже BMW, тоже стоял на том же месте, тоже украли зеркала. Обычно они действуют с трёх до шести утра, когда люди крепко спят. Сосед рассказывал, что в пять утра сидел на кухне, смотрел — с машиной всё в порядке. Лёг спать, проснулся в восемь-девять — зеркал уже нет», - рассказал Марцис.

Ранее в микрорайоне Иманта уже действовала группа воров зеркал, но этих людей удалось задержать. Похоже, теперь появились новые преступники, которые пытаются подзаработать.

«Самое интересное, что мои зеркала были промаркированы. Не просто наклейкой — внутри выгравирован номер. Их в принципе нигде нельзя продать. Их можно только вытащить и выбросить в мусорку — никто их не купит. Я вообще не понимаю… Даже полиция удивилась: “Какой смысл брать зеркала, которые промаркированы?!” У соседа они не были промаркированы, у меня — были. Может, воры просто не посмотрели. Ценности они не имеют никакой, но я потерял 200 евро за одно зеркало. BMW, Mercedes — это топовые машины, которые они любят обчищать. Пусть даже зеркала дорогие, ворам всё равно. Они продают их за 10–15 евро. Я очень надеюсь, что если они попробуют их продать, покупатель сразу сообщит об этом. Думаю, их никто не купит. Скорее всего, они уже выброшены в мусорку в следующем квартале», - уверен Марцис.

По данным управления Государственной полиции Риги по Пардаугаве, в этом году были задержаны две преступные группировки, занимавшиеся кражами автомобильных зеркал. Полицейские зафиксировали, что крадут только немаркированные зеркала — с их реализацией у воров проблем нет. В этом году начато восемь уголовных процессов, ограблены 17 автомобилей.