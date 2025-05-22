Baltijas balss logotype

В Иманте снова активизировались воры автомобильных зеркал 0 1305

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
В Иманте снова активизировались воры автомобильных зеркал
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге в этом году уже задержано несколько преступных групп, занимавшихся кражами автомобильных зеркал. Одним из пострадавших стал житель Иманты. Некоторое время назад в аналогичной ситуации оказался и его сосед, поэтому мужчина считает, что в районе сейчас нужно быть особенно осторожными, сообщает передача «Degpunktā» (ТВ3).

Марцис собирался на работу, но, подойдя к машине BMW, его ждал неприятный сюрприз — на месте зеркал остались лишь пустые крепления.

«Смотрю, зеркала отогнуты назад. Подошёл к машине спереди — вроде всё нормально. Вернул зеркала в исходное положение, сел в машину, посмотрел — а там ничего нет. Кретины. Они действуют очень грубо. (…) Я не единственный, у кого у дома украли зеркала. Примерно полтора месяца назад у соседа была такая же ситуация — тоже BMW, тоже стоял на том же месте, тоже украли зеркала. Обычно они действуют с трёх до шести утра, когда люди крепко спят. Сосед рассказывал, что в пять утра сидел на кухне, смотрел — с машиной всё в порядке. Лёг спать, проснулся в восемь-девять — зеркал уже нет», - рассказал Марцис.

Ранее в микрорайоне Иманта уже действовала группа воров зеркал, но этих людей удалось задержать. Похоже, теперь появились новые преступники, которые пытаются подзаработать.

«Самое интересное, что мои зеркала были промаркированы. Не просто наклейкой — внутри выгравирован номер. Их в принципе нигде нельзя продать. Их можно только вытащить и выбросить в мусорку — никто их не купит. Я вообще не понимаю… Даже полиция удивилась: “Какой смысл брать зеркала, которые промаркированы?!” У соседа они не были промаркированы, у меня — были. Может, воры просто не посмотрели. Ценности они не имеют никакой, но я потерял 200 евро за одно зеркало. BMW, Mercedes — это топовые машины, которые они любят обчищать. Пусть даже зеркала дорогие, ворам всё равно. Они продают их за 10–15 евро. Я очень надеюсь, что если они попробуют их продать, покупатель сразу сообщит об этом. Думаю, их никто не купит. Скорее всего, они уже выброшены в мусорку в следующем квартале», - уверен Марцис.

По данным управления Государственной полиции Риги по Пардаугаве, в этом году были задержаны две преступные группировки, занимавшиеся кражами автомобильных зеркал. Полицейские зафиксировали, что крадут только немаркированные зеркала — с их реализацией у воров проблем нет. В этом году начато восемь уголовных процессов, ограблены 17 автомобилей.

Читайте нас также:
#кражи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 677
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 101
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 160
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 181
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 389
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 237
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 152
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 101
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 160
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 181

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео