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«Есть заказ на адвоката»: латвийского миллионера осудили по редкому делу 0 727

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Игорь Иванов.

Игорь Иванов.

ФОТО: LETA

Что существенно: в этом деле речь идет не о заказе на убийство как таковом, а о сообщении про такой заказ.

Как считает обвинение, информация об этом была вброшена, чтобы получить дополнительные рычаги влияния.

Обвинение: "Адвокат серьезно пострадала"

Отметим в этой связи: бизнесмен Иванов уже не раз был на слуху в связи с криминальными событиями. Он провел в заключении несколько лет за–за заказа убийства своей жены Эллы Ивановой. В тюрьме он заявил о попытке отравления.

Позже он публично заявил о попытке увести у него бизнес бывшими деловыми партнерами. Иванов также был под судом из–за угроз убить сестру и ее мужа. И вот приговор по "делу о дезинформации".

Как считает обвинение, все произошло таким образом.

В мае 2020 года Гончаров из хулиганских мотивов и личных интересов, "игнорируя моральные нормы и интересы общества", решил грубо высказаться по поводу лично ему незнакомого адвоката Аллы Барбаши (Юраши). Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он с номера своего мобильного телефона отправил Иванову два текстовых сообщения, в которых попросил того проинформировать упомянутого адвоката о том, что получен заказ на ее убийство.

Получив эти сообщения, Иванов сообщил адвокату, что на нее готовится покушение.

Однако на следующий день, когда Гончаров с Ивановым встретились, выяснилось, что информация является выдумкой Гончарова, — на самом деле никакой угрозы для адвоката нет.

Но несмотря на это, Иванов, продолжая вводить в заблуждение адвокатов, связался с ней по телефону и сообщил, что по–прежнему существует угроза ее жизни.

При этом он пообещал лично все уладить, встретиться с известными ему людьми, имеющими отношение к запланированному убийству, и таким образом устранить угрозу.

Итоговый вывод обвинения был таким: в результате длительных и демонстративных действий было нарушено душевное спокойствие адвоката. Также пострадавшая была вынуждена прекратить профессиональные трудовые обязанности и не получала дохода, причем была существенно нарушена работа адвокатского бюро.

Защита: "Он воспринял все серьезно"

С версией обвинения сам Иванов и его защита были категорически не согласны.

Адвокат Оскар Ондрупс ранее пояснил: его подзащитный воспринял угрозы всерьез и, сознавая возможность их исполнения, действовал соответственно, так как в свое время был свидетелем покушения на убийство.

"На протяжении всего расследования уголовного процесса Иванов объяснил, как и почему он поступил после получения эсэмэс, разъяснил свои действия и второй обвиняемый. В свою очередь, суд принял по делу абсолютно абсурдное заключение о том, что они действовали в группе по предварительному сговору", — указал адвокат.

Окончательное решение

Департамент Сената по уголовным делам сообщил: оставлен в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому предприниматель Игорь Иванов и его знакомый Вячеслав Гончаров получили реальные тюремные сроки.

По приговору суда первой инстанции бизнесмен Иванов был приговорен к году и 9 месяцам лишения свободы, а Гончаров — к году лишения свободы и принудительным работам на 170 часов. Рижский окружной суд c этим согласился.

После этого оба осужденных подали в Сенат кассационные жалобы на судебное решение. Однако после изучения дела Сенат решил оставить в силе ранее вынесенный приговор.

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#убийство # суд
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Антон Городницкий
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