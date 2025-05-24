Baltijas balss logotype

Для парня из Эстонии Рижский марафон закончился трагически 2 922

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Для парня из Эстонии Рижский марафон закончился трагически

25-летний участник из Эстонии, потерявший сознание в конце прошлой недели во время Рижского марафона, скончался, пишет ЛЕТА.

В воскресенье, 18 мая, во время марафона в Риге на улице Клуса была обнаружена без сознания 25-летний бегун из Эстонии Роланд Лийнар. Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие участники забега, оказали молодому человеку первую помощь, в то время как бригада скорой помощи прибыла примерно через 15 минут.

Организаторы пока публично не прокомментировали происшествие, и в распоряжении Государственной полиции нет информации о смерти участника. Однако Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) подтвердила порталу, что один из участников был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Очевидец Илзе в интервью TV3 выразила удивление действиями полицейских в кризисной ситуации.

"В тот момент, когда вдалеке зазвучали сирены скорой помощи, полицейские потребовали от иностранцев отойти, чтобы врачи могли начать спасательные работы. Но и иностранцы, и диспетчер по телефону единогласно сказали — ни в коем случае. Необходимо продолжать массаж сердца в заданном ритме до момента, пока медики не возьмут ситуацию под контроль", — рассказала Илзе.

Она также выразила недоумение, почему в условиях перекрытого движения в городе из-за марафона машине скорой помощи, по её оценкам, потребовалось около десяти минут, чтобы доехать до упавшего участника. Илзе добавила, что место происшествия — улица Клуса — находится совсем рядом с базой СНМП на улице Дунтес.

О трагическом случае в соцсетях сообщили и другие очевидцы, которые призвали обратить внимание на доступность медицинской помощи на мероприятиях такого масштаба. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил и его бывший футбольный клуб "Elva" в Эстонии.

Роланд Лийнар был воспитанником футбольного клуба Elva и в юности играл в составе молодежной команды клуба. Позже он выступал за сборную Эстонии среди юниоров, а последний раз представлял клуб Elva в 2013 году, согласно данным футбольного союза.

В пятницу футбольный клуб Elva опубликовал соболезнования: «Эта неделя принесла очень печальные новости. Нас покинул воспитанник нашего клуба Роланд Лийнар. Как игрок он был яркой звездой и сумел попасть в молодежную сборную. Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и друзьям. Покойся с миром, Роланд», - сказано в сообщении клуба.

СНМП в комментарии агентству LETA отметила, что во время марафона служба обеспечивала координированную и многоуровневую медицинскую помощь, разместив соответствующие ресурсы по всей трассе. На мероприятии дежурили восемь бригад неотложной помощи, две реанимационные бригады, а также была организована специальная медицинская палатка на набережной 11 Ноября. Дополнительно на трассах работали несколько десятков обученных волонтёров, оказывавших поддержку участникам марафона.

Служба подчёркивает, что помощь была оказана всем участникам, кому это было необходимо. По предварительной информации, восемь человек были доставлены в медицинские учреждения для дополнительного обследования и лечения.

Также СНМП обращает внимание, что в её компетенцию входит оказание экстренной помощи до госпитализации, после чего пациенты передаются в учреждения здравоохранения для дальнейшего лечения.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году марафон прошёл без серьёзных инцидентов, и по сравнению с прошлыми годами, когда в выходные дни марафона стояла жара, количество госпитализаций было значительно меньше.

По наблюдениям организаторов, в последние годы участники стали гораздо ответственнее подходить к подготовке, посещая совместные тренировки, организованные командой марафона, и прислушиваясь к советам тренеров, благодаря чему на старт они выходят гораздо более подготовленными.

Ранее сообщалось, что на участие в различных дистанциях "Rimi" Рижского марафона в этом году зарегистрировались 40 122 участника, сообщили организаторы марафона агентству LETA.

В этом году марафон привлёк рекордное количество иностранных бегунов — 6017 участников из 109 стран мира.

Читайте нас также:
#марафон
0
0
0
8
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    25-го мая

    А ничего что на мероприятиях такого рода, должны дежурить и полиция и скорая с дифибрилятором..Скорко из-за такой холодности , спортсменов ежегодно гибнут, то скорой на месте нету, то препаратов то дефибриллятор не имеется! Идиотизм.

    0
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    24-го мая

    Люди, которые берут марафон, недалёкого ума, низкого интеллекта. Садомазохисты, которые получают удовольствие, насилуя своё собственное тело. Как они на финише падают и трясутся в конвульсиях. Да некоторые не доходят до финиша, их тело отказывается жить, с эдакой глупой и дурной башкой! Не старайтесь иметь дело с такими людьми, оставьте их в покое, пройдите мимо, зачем вам неприятности.

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 677
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 101
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 160
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 181
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 389
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 238
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 152
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 101
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 160
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 181

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео