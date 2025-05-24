Для парня из Эстонии Рижский марафон закончился трагически

25-летний участник из Эстонии, потерявший сознание в конце прошлой недели во время Рижского марафона, скончался, пишет ЛЕТА.

В воскресенье, 18 мая, во время марафона в Риге на улице Клуса была обнаружена без сознания 25-летний бегун из Эстонии Роланд Лийнар. Очевидцы, в том числе медик Киан Аскари и другие участники забега, оказали молодому человеку первую помощь, в то время как бригада скорой помощи прибыла примерно через 15 минут.

Организаторы пока публично не прокомментировали происшествие, и в распоряжении Государственной полиции нет информации о смерти участника. Однако Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) подтвердила порталу, что один из участников был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Очевидец Илзе в интервью TV3 выразила удивление действиями полицейских в кризисной ситуации.

"В тот момент, когда вдалеке зазвучали сирены скорой помощи, полицейские потребовали от иностранцев отойти, чтобы врачи могли начать спасательные работы. Но и иностранцы, и диспетчер по телефону единогласно сказали — ни в коем случае. Необходимо продолжать массаж сердца в заданном ритме до момента, пока медики не возьмут ситуацию под контроль", — рассказала Илзе.

Она также выразила недоумение, почему в условиях перекрытого движения в городе из-за марафона машине скорой помощи, по её оценкам, потребовалось около десяти минут, чтобы доехать до упавшего участника. Илзе добавила, что место происшествия — улица Клуса — находится совсем рядом с базой СНМП на улице Дунтес.

О трагическом случае в соцсетях сообщили и другие очевидцы, которые призвали обратить внимание на доступность медицинской помощи на мероприятиях такого масштаба. Смерть 25-летнего Роланда подтвердил и его бывший футбольный клуб "Elva" в Эстонии.

Роланд Лийнар был воспитанником футбольного клуба Elva и в юности играл в составе молодежной команды клуба. Позже он выступал за сборную Эстонии среди юниоров, а последний раз представлял клуб Elva в 2013 году, согласно данным футбольного союза.

В пятницу футбольный клуб Elva опубликовал соболезнования: «Эта неделя принесла очень печальные новости. Нас покинул воспитанник нашего клуба Роланд Лийнар. Как игрок он был яркой звездой и сумел попасть в молодежную сборную. Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и друзьям. Покойся с миром, Роланд», - сказано в сообщении клуба.

СНМП в комментарии агентству LETA отметила, что во время марафона служба обеспечивала координированную и многоуровневую медицинскую помощь, разместив соответствующие ресурсы по всей трассе. На мероприятии дежурили восемь бригад неотложной помощи, две реанимационные бригады, а также была организована специальная медицинская палатка на набережной 11 Ноября. Дополнительно на трассах работали несколько десятков обученных волонтёров, оказывавших поддержку участникам марафона.

Служба подчёркивает, что помощь была оказана всем участникам, кому это было необходимо. По предварительной информации, восемь человек были доставлены в медицинские учреждения для дополнительного обследования и лечения.

Также СНМП обращает внимание, что в её компетенцию входит оказание экстренной помощи до госпитализации, после чего пациенты передаются в учреждения здравоохранения для дальнейшего лечения.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга Рижского марафона Ребека Озолниеце ранее сообщила агентству LETA, что в этом году марафон прошёл без серьёзных инцидентов, и по сравнению с прошлыми годами, когда в выходные дни марафона стояла жара, количество госпитализаций было значительно меньше.

По наблюдениям организаторов, в последние годы участники стали гораздо ответственнее подходить к подготовке, посещая совместные тренировки, организованные командой марафона, и прислушиваясь к советам тренеров, благодаря чему на старт они выходят гораздо более подготовленными.

Ранее сообщалось, что на участие в различных дистанциях "Rimi" Рижского марафона в этом году зарегистрировались 40 122 участника, сообщили организаторы марафона агентству LETA.

В этом году марафон привлёк рекордное количество иностранных бегунов — 6017 участников из 109 стран мира.