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На Кипсале из воды извлекли завернутую в одеяло свинью в резиновых сапогах 8 3464

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
На Кипсале из воды извлекли завернутую в одеяло свинью в резиновых сапогах
ФОТО: скриншот видео TV3

В пятницу, 23 мая, в Даугаве недалеко от пляжа на Кипсале была найдена туша свиньи без головы. Животное было тщательно завернуто в плотное одеяло, которое было туго перевязано лентами. Предполагается, что его попадание в воду было неслучайным, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Под Вантовым мостом прохожие заметили подозрительный объект, плывущий по поверхности воды. Издалека он напоминал завернутое тело, поэтому информация была передана сотрудникам управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции, которые отправились выяснить, что представляет собой массивный плавающий объект.

"Во время осмотра была обнаружена завернутой в ткань, напоминающую спальный мешок, туша мёртвой свиньи. Наши сотрудники доставили ее на берег, прибыли также сотрудники Государственной полиции и коллеги из Рижской муниципальной полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства", - рассказала представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа.

После извлечения туши на берег ее тут же попытались склевать вороны, но их радость была недолгой — свинья была передана для захоронения.

"Признаков уголовного преступления не выявлено. На место прибыли сотрудники кладбища для животных 'Dzīvnieku draugi', которые увезли тушу", - указала Лукажа-Апалупа.

Предполагается, что свинью могли выбросить в воду какие-то люди в качестве шутки. Однако, учитывая, что тщательно упакованный кусок мяса с прикреплёнными к задним лапам резиновыми сапогами внешне напоминал человеческое тело, нельзя исключать, что его целенаправленно поместили в Даугаву либо правоохранители, либо добровольцы.

Такое могло быть сделано с целью выяснения направления течения воды — в случае, если требуется найти пропавшего в реке человека.

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#криминал
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(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го мая

    Кто опять решил шутить над Байбой Браже? Она пока еще министр, неприлично получается!

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    25-го мая

    Так ведь и прилично никак не выходит!

    2
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го мая

    Шутки говорите? Ну - ну, но в каждой шутке есть доля правды. И это именно та доля, которую так неумело пытаются скрыть?

    7
    0
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Репетиция от русских в адрес украинцев?)

    6
    17
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Чего? Приклеело так, что хохлы и русня аж в новостях не по этой теме, не отпускают? Всё думается и думается беспощадно и неостановимо? Таблеточнк мож? Не?

    8
    16
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го мая

    Дасты приделайте к копытам. Дольше проплывёт. Дурдом.

    7
    8
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го мая

    Дасты-ласты. тьфу пропасть. пойду очаефирюсь. вроде давно проснулся, а всё равно качает как ото сна и буквы мажу.🙄

    2
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го мая

    Ну понятно. У правоохранителей манекены закончились и единственная их ассоциация с человеком -- это обезглавленный трум свиньи в резиновых сапогах.

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