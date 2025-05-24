Поездка на такси, вызванном через приложение, обычно кажется безопасным выбором, чтобы без происшествий добраться до нужного места. Однако один мужчина в Риге столкнулся с полной противоположностью — его водитель создавал аварийные ситуации, а на замечание ответил тем, что направил на пассажира оружие, рассказывает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Карлис хотел доехать из центра Риги до Кипсалы. Он вызвал такси через платформу «Bolt». Поездка началась спокойно, но всего через несколько минут стала опасной для жизни.

«Примерно через две минуты после начала поездки водитель начал вести себя крайне агрессивно и не следил за дорожной обстановкой. Он начал искать трансляцию хоккейного матча сборной Латвии в телефоне и за 300 метров едва не устроил две аварии. Я попросил его прекратить пользоваться телефоном, пока не довезёт меня до места», - вспоминает Карлис.

Карлис указал таксисту, что его обязанность — следить за дорогой, а не смотреть хоккей. В ответ водитель сказал, чтобы тот «не умничал».

Ситуация резко обострилась, когда таксист достал оружие и направил его Карлису в лицо.

«По счастливой случайности мы как раз остановились на светофоре, машина стояла рядом с парковкой, двери не были заперты», — рассказал Карлис, переживший нападение. После инцидента компания предложила ему моральную компенсацию в размере двух евро, но он отказался.

Карлис сразу связался с полицией. Сотрудникам Государственной полиции вскоре удалось задержать агрессивного водителя.

«Изначально был начат административный процесс за мелкое хулиганство, но он был переквалифицирован как агрессивное поведение. Следует отметить, что предмет, похожий на оружие, оказался пневматическим пистолетом», - рассказала представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

В таксомоторной компании подтвердили, что у конкретного водителя была лицензия, выданная Автотранспортной дирекцией, и он осуществлял перевозки пассажиров на автомобиле с жёлтыми номерными знаками.

«Мы осведомлены об этой ситуации и от имени команды приносим извинения клиенту за случившееся. Партнёр-водитель был навсегда заблокирован в системе и больше не сможет предоставлять услуги через платформу. Клиенту была перечислена стандартная компенсация, рассчитанная на основе длины поездки, но стоит отметить, что сумма может быть пересмотрена в зависимости от результатов дальнейшего расследования», - указал операционный директор компании в Латвии Марцис Бакис.

Компания также напомнила, что в случаях, когда пассажир чувствует себя в опасности, в приложении доступна кнопка экстренной помощи для связи с службой безопасности. Также можно активировать аудиозапись поездки, которую впоследствии можно передать в службу поддержки. Компания готова сотрудничать с Государственной полицией и предоставить всю необходимую информацию для расследования.