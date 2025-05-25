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Кастрюли за 700 евро: схема уличных продавцов 0 649

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.05.2025
Rus.lsm.lv
Кастрюли за 700 евро: схема уличных продавцов

Кастрюли – по цене золота. Пенсионер потерял сотни евро, попавшись на уловку хитрых продавцов. Рациональный, экономный, всегда с холодной головой – казалось бы, такой не попадётся. Но слабое место нашлось. Как именно сработала схема и можно ли вообще считать произошедшее мошенничеством – узнавал LSM+.

«Мне позвонила папина жена и сказала: Оля, срочно позвони папе, я не понимаю, что с ним происходит, потому что он раздает деньги каким-то непонятным людям», — вспоминает Ольга.

Её отец — пенсионер. В свой выходной день поехал заправлять машину.

На заправке к нему подошли двое незнакомцев, сказали, что у них произошла беда, попросили помочь и купить кастрюли. За 700 евро.

«“Пожалуйста, пожалуйста, помогите. У нас такая ситуация — вот мы были тут на какой-то выставке…” Они даже не сказали, на какой именно. “Мы продавали там посуду, и у нас получилось так, что мы не распродали весь товар. Нам нужно обратно улетать в Грузию. Нас ждут растаможки, нам придётся платить кучу денег, а выручки нет. Если не оплатим — у нас всё конфискуют. Помогите!”» — пересказывает Ольга.

В какой-то момент папа согласился помочь.

Эти люди, мало того, что застали его врасплох, они проследовали с ним до квартиры.

И уже возле квартиры предложили купить ещё один комплект. Каждый комплект они продавали за 350 евро.

Отец Ольги не сразу понял, что произошло. Он долго уверял родных, что всё хорошо.

«У меня отец — такой человек, который очень рационально тратит деньги и не тратит на что-то лишнее. И никогда не будет покупать что-то лишнее. А тут...»

По словам отца он хотел помочь людям, и не понимает, в какой момент на него начали воздействовать.

Социальный психолог Мартиньш Приедолс объясняет, как это происходит:

«Прежде всего, важно отметить, что у мошенников есть так называемое “окно уязвимости” у их жертв — это определённый момент, когда человек становится невнимательным, теряет бдительность и становится открытым для различных манипуляций. (…) В данном конкретном случае одним из таких выраженных факторов было то, что человек был один. И его застали врасплох — кто-то просто подошёл и начал разговор. И вот этот

момент неожиданности может сыграть на руку мошенникам. Следующее, что делают мошенники — создают чувство схожести и доверия, когда человек видит в собеседнике кого-то похожего на себя.

Это могут быть разные элементы: один язык, возраст, схожее прошлое. Например, их история, мы же понимаем, как тяжело терять деньги».

Могут ли такие кастрюли стоить по 350 евро за комплект? Судить сложно, но точно такие же LSM+ нашел на сайте объявлений за 50 евро. Отец Ольги писать заявление в полицию не стал. Честно признался — ему стыдно. В полиции говорят, что к ним обращались с подобными случаями.

«Госполиция время от времени получает информацию о назойливых уличных торговцах.

Практика показывает, что в случаях, когда жители звонят в полицию, назойливые продавцы место происшествия покидают», — говорит представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В полиции отмечают – называть это мошенничеством не совсем правильно. Для этого нужно доказать поддельный товар. Этот случай скорее – торговля без соответствующего разрешения. То есть административное нарушение. За него может быть применен денежный штраф. Если нарушителей поймают.

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#мошенничество #обман
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