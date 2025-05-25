Военно-морской флот России похитил волноизмерительный буй Института морских систем Эстонии и доставил его в Калининград, утверждают эстонские ученые.

Буй находился в экономической зоне Эстонии в Балтийском море. На момент происшествия рядом не было кораблей ВМС Эстонии, латвийский военный корабль прибыл уже после того, как буй исчез.

Глава ВМС Эстонии сомневается, что действия России были проверкой реакции стран Балтии, и допускает, что россияне могли принять 50-сантиметровый буй за навигационную угрозу.

Латвийский корабль идет на буй

Буй, разработанный Институтом морских систем Таллинского технического университета (TalTech), предназначен для измерения параметров волн. Подобное оборудование применяется и в других регионах, например, в Арктике, Норвегии и Финляндии, сообщает ERR.

"Буй находился примерно в 50 километрах от Хийумаа – в экономической зоне Эстонии. Это не территориальные воды, однако Эстония имеет право осуществлять там различные виды деятельности", – говорит директор Института морских систем Риво Уйбопин.

Институт морских систем проанализировал инцидент. С 26 по 28 апреля движение буя не соответствовало природным условиям. Институт обратился в Центр морских операций ВМС Эстонии с просьбой привлечь находившийся поблизости латвийский военный корабль.

"Наших собственных кораблей в тот момент в данном районе не было. Латвийский флот буй не обнаружил. Однако с его помощью удалось сопоставить перемещение буя с движением российских военных кораблей в этом районе", – пояснил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк.

"Речь шла о корветах класса "Буян-М". Корабли находились в этом районе уже несколько недель. Это было рутинное патрулирование", – отметил Иво Вярк.

Зачем русским буй?

Военно-морские силы сообщили, что контактов с латвийской стороной не было. На самом деле латвийский корабль прибыл на место, когда буя там уже не было. К тому времени буй находился у побережья Калининграда, а затем попал в штаб Балтийского флота в Калининграде.

"Мы получили сигнал GPS. На карте видно, как буй движется в сторону Калининграда: сначала в порт, затем к воинской части", – рассказал Риво Уйбопин.

Полагают ли представители ВМС Эстонии, что россияне могли воспринять буй как угрозу для навигации?

"Если по какой-то причине предупреждение о навигации не попало на карты, у них могло не быть информации о наличии измерительного буя. А любой объект, не нанесённый на морскую карту, представляет из себя навигационную опасность", – пояснил Иво Вярк.

Осторожно, заминировано!

Представители Института говорят, что сдаваться не собираются – на следующей неделе на том же месте будет установлен новый буй. На вопрос репортера, следует ли оснастить его устройством самоуничтожения или миной с предупреждающей надписью на русском, Риво Уйбопин ответил следующим образом:

"В планах такого нет, хотя возможно идея и неплохая?"

ERR поинтересовался у премьера Эстонии, был ли он проинформирован о данном инциденте.

"Премьер-министр, к сожалению, не отслеживает судьбу каждого буя. Возможно, это не так важно? Хотя, может и важно, кто знает...", – сказал премьер-министр Кристен Михал.