NEPLP нашел еще девять сайтов с российской пропагандой

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к девяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, сообщает LETA со ссылкой на опубликованное уведомление в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В сообщении указано, что совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором предоставлена информация о проверке содержания сайтов kanevskadm.ru, контракт23.рф, korvesti.ru, vostokmedia.com, spasskmr.ru, dalnegorsk-mo.ru, infpol.ru, ks87.ru и ulanmedia.ru.

Установлено, что публикуемый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На этих ресурсах распространяются материалы, оправдывающие и поддерживающие войну России против Украины и совершённые Россией военные преступления.

Как отмечает NEPLP, восемь из этих сайтов особое внимание уделяют укреплению российской трактовки истории Второй мировой войны, акцентируя внимание на военных достижениях советской армии и героизации памяти советских солдат. В этом контексте особое внимание уделено празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны, проходившему 9 мая этого года. В свою очередь, анализ сайта контракт23.рф показывает, что он служит специальной платформой для набора военнослужащих в Краснодарском крае России для участия в начатых Россией военных действиях на территории Украины.

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.