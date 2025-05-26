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NEPLP нашел еще девять сайтов с российской пропагандой 9 802

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
NEPLP нашел еще девять сайтов с российской пропагандой

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ ещё к девяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, сообщает LETA со ссылкой на опубликованное уведомление в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В сообщении указано, что совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения, в котором предоставлена информация о проверке содержания сайтов kanevskadm.ru, контракт23.рф, korvesti.ru, vostokmedia.com, spasskmr.ru, dalnegorsk-mo.ru, infpol.ru, ks87.ru и ulanmedia.ru.

Установлено, что публикуемый на этих сайтах контент противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На этих ресурсах распространяются материалы, оправдывающие и поддерживающие войну России против Украины и совершённые Россией военные преступления.

Как отмечает NEPLP, восемь из этих сайтов особое внимание уделяют укреплению российской трактовки истории Второй мировой войны, акцентируя внимание на военных достижениях советской армии и героизации памяти советских солдат. В этом контексте особое внимание уделено празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны, проходившему 9 мая этого года. В свою очередь, анализ сайта контракт23.рф показывает, что он служит специальной платформой для набора военнослужащих в Краснодарском крае России для участия в начатых Россией военных действиях на территории Украины.

Ранее NEPLP уже принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.

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#пропаганда #neplp
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(9)
  • A
    Aleks
    26-го мая

    Хороша работа у этого Nelpa-искать сайты,которые надо заблокировать и платят,как понимаю,не плохо. Визенталь(Центр Визенталя)до самой смерти получал 500 тыс.дрлларов в год и искал все погибших евреев.Иногда,правда,и ошибался в большую сторону,но за такие деньги ещё удивительно,что не миллионов 50 погибло)) Грустно это все((

    10
    3
  • З
    Злой
    Aleks
    26-го мая

    ........и наивные верят в то что они что-то закрыли и никто не может смотреть и читать. .......

    27
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го мая

    И так - два предателя уже есть.

    Таким образом, Советские Граждане Айгарс Калвитис, 27 июня 1966, уроженец г. Рига и Артур Ирбе, 2 февраля 1967, уроженец г. Рига по существу своих действий, действовали и действуют не в интересах и правах СССР, не имеют право на жительство в Советском Союзе как Полноправные Граждане СССР и в лучшем для них случае, должны подлежать оптации в Швецию как принадлежащие орденскому, трофейному и купленному населению по Ништадтскому миру (1721) c Российской Империей и по советским договорам со Шведской Короной, выступившей гарантом и поручителем при образовании и признании в 20-х годах XX века Латвии, Литвы и Эстонии, как подмандатных и зависимых от Швеции государств, где орденское, трофейное и купленное прибалтийское население подлежит обязательной оптации в Швецию, если только Трибунал не решит иное.

    А каждому предателю - свой холодильник.

    10
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го мая

    .. Известность Артур Ирбе получил в команде «Динамо» (Рига), над которой шефствовали органы внутренних дел и государственной безопасности. Поднимали же латвийский хоккей в 1970-х −1980-х годах Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов. Первый, создатель «Красной машины», вообще носил звание полковника....

    14
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го мая

    В общем, ничего нового, кроме того, как если бы взглянуть на заявления Артура Ирбе в свете статьи «Работа всегда выполняется в сроки, на неё отведённые. Часть 2».

    Артур Ирбе: «Латвия в СССР не имела флага, гимна, в значительной степени языка. Мы все ещё боремся за идентичность» «... Законы должны создаваться в соответствии с долгосрочным видением страны, поэтому я считаю, что латвийский закон о спорте, который запрещает латвийским спортсменам и командам участвовать в турнирах в России и Беларуси, в корне правильный....

    ....Мы были в Советском Союзе. Мы как страна знаем, что такое быть без своего флага, без своего гимна и, в значительной степени, без своего языка...»

    Ирбе врет как срет.

    Врёт и не краснеет. И государственность они получили-то благодаря Советскому Союзу, и гимн был и флаг, и латышский язык никто не щемил.

    А ещё в Советской Прибалтике, не смотря на дотационность экономики, Советский Союз создал, как бы правильно сказать, этакий заповедник западного образа жизни, такой гибрид социализма с капитализмом (за счёт СССР) и всего советского народа, который в три смены пахал на всесоюзных ударных сторойках...

    vk.com/latvijaspsr

    8
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го мая

    Как не сломать шею падая с лестницы pravosudija.net/article/kak-ne-slomat-sheyu-padaya-s-lestnicy

    5
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го мая

    Эти юрисдикции уже юридически закрыты:

    Беларусь: 15.03.1994/15.03.2024 Киргизия: 05.05.1993/05.05.2023 Латвия: 15.02.1992/15.02.2022 Литва: 25.10.1992/25.10.2022 Молдавия: 27.08.1994/27.08.2024 Российская Федерация:12.12.1993/12.12.2023 Таджикистан: 06.11.1994/06.11.2024 Туркменистан: 18.05.1992/18.05.2022 Узбекистан: 08.12.1992/08.12.2022 Эстония: 28.06.1992/28.06.2022

    Этим готовиться на выход:

    Азербайджан: 12.11.1995/12.11.2025 Армения: 05.07.1995/05.07.2025 Грузия: 24.08.1995/24.08.2025 Казахстан: 30.08.1995/30.08.2025 Украина: 28.06.1996/28.06.2026

    5
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го мая

    Так кроме тупых статей, политической пропаганды и сплошного вранья в латвийских СМИ ничего другое больше не может отвечать "безопасности" Латвии в настоящее время. В противном случае и выборы будут сорваны и население начнет задавать неудобные вопросы. Да и думать начнет над тем что и для чего творит латвийское правительство.

    56
    3
  • З
    Злой
    26-го мая

    На такие новости не обращаю внимание поскольку никаких последствий они не имеют

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