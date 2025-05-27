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Прокуратура отрицает, что гражданин Латвии по ошибке отсидел в тюрьме год по «нехорошей» статье 2 698

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Прокуратура отрицает, что гражданин Латвии по ошибке отсидел в тюрьме год по «нехорошей» статье

Информация Латвийского ТВ о том, что из-за ошибки правоохранительной системы ЛР около года в тюрьме за сексуальное насилие над девочкой провёл невиновный человек, не соответствует действительности, сообщили в прокуратуре.

Там заявили, что в рамках уголовного процесса мужчина обвиняется по статье Уголовного закона за сексуальное насилие, совершённое в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование в суде по делу продолжается, обвинение поддерживается, и на данный момент ни одно лицо в этом уголовном процессе не было признано виновным или оправдано.

Меру пресечения в виде ареста мужчине применили в марте 2023 года, однако в сентябре того же года суд отменил арест и применил к мужчине меры в виде надзора полиции, обязательства проживать по определённому адресу и запрета приближаться к конкретным лицам, уточнили в прокуратуре.

Между тем, в передаче Латвийского телевидения «Запрещённый приём» в понедельник утверждалось, что по причине совпадения имени с предполагаемым преступником невиновный человек провёл около года в заключении по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

В передаче сообщалось, что девочка рассказала органам опеки о длительном сексуальном насилии, после чего назвала виновного и в полиции. Позднее подозреваемый был задержан, предан суду и почти год находился под стражей.

На каком-то этапе сама девочка дала показания, что это не тот человек, и он был освобождён. Оказалось, что насильником оказался другой человек с тем же именем.

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#прокуратура
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(2)
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Несовершеннолетняя девочка обидевшись на папу или отчима, или знакомого, наговорила абы что. и менты потянули человека в тюрьму. потом она передумала- отпустили. Они там чего вообще охренели? Может все таки доказательства нужны? Может уже возьмут на работу тех, кто знает законы? Или у нас эталон прейльский судья , который сам придумывает и интерпретирует законы? Не страна, а племя тумбу-юмбу! Памятники разрушают, по надгробиям депутаты ходят, менты и чиновники придумывают законы, а судьи им потакают.Дикари!

    33
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    Дед
    27-го мая

    Нет, Дед, к сожалению. На работу в правоохранительные органы принимают тех, кто знает латышский язык, а не законы (которые можно менять на своё усмотрение).

    В полиции вообще вечный недобор сотрудников (неудивительно, учитывая зарплату). Судейские - судят "правильно" (тоже правосудие).

    Если ты действительно Дед, то знаешь может быть, сколько классных специалистов ушло из органов в начале 90-х из-за национального вопроса и морального давления.

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