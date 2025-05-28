Специальная урна для сбора шприцов.
"Становится хуже. Появилось новое учреждение, и проблемы обострились".
В Шотландии планируют бороться с наркотиками путем... создания специальных учреждений для их употребления. Такой центр открылся в январе, и на данный момент им воспользовались около 250 человек.
Тогда эксперты прогнозировали ухудшение криминогенной обстановки в районе таких центров. В 800 метрах от центра The Thistle образовался целый притон под открытым небом. Женщина, проживающая поблизости, так комментирует ситуацию:
"Становится хуже. Появилось новое учреждение, и проблемы обострились. Это закрытая зона военных действий каждый день и каждую ночь. Этот район превращается в туалет. Такова суровая реальность".
И подобный очаг сосредоточения наркоманов не один. За последние несколько дней в одной из таких точек власти установили новый контейнер для игл, а также развесили плакаты с рекламой находящегося неподалеку The Thistle.
Советник мэра Глазго Аллан Кейси, отвечающий за политику в отношении наркотиков в городе, заявил:
"Это давняя проблема, и это одна из главных причин, по которой The Thistle был размещен там, где он находится, поскольку в общественных местах десятилетиями лежали выброшенные иглы".
Комментируя заявления об увеличении проблем вокруг нового объекта, г-н Кейси сказал:
"Эти сообщения этого не подтверждаются. Совет не зафиксировал роста числа сообщений об использовании инъекционного оборудования, а также не наблюдалось увеличения числа сообщений о преступлениях".
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