В Шотландии планируют бороться с наркотиками путем... создания специальных учреждений для их употребления. Такой центр открылся в январе, и на данный момент им воспользовались около 250 человек.

Тогда эксперты прогнозировали ухудшение криминогенной обстановки в районе таких центров. В 800 метрах от центра The Thistle образовался целый притон под открытым небом. Женщина, проживающая поблизости, так комментирует ситуацию:

"Становится хуже. Появилось новое учреждение, и проблемы обострились. Это закрытая зона военных действий каждый день и каждую ночь. Этот район превращается в туалет. Такова суровая реальность".

И подобный очаг сосредоточения наркоманов не один. За последние несколько дней в одной из таких точек власти установили новый контейнер для игл, а также развесили плакаты с рекламой находящегося неподалеку The Thistle.

Советник мэра Глазго Аллан Кейси, отвечающий за политику в отношении наркотиков в городе, заявил:

"Это давняя проблема, и это одна из главных причин, по которой The Thistle был размещен там, где он находится, поскольку в общественных местах десятилетиями лежали выброшенные иглы".

Комментируя заявления об увеличении проблем вокруг нового объекта, г-н Кейси сказал:

"Эти сообщения этого не подтверждаются. Совет не зафиксировал роста числа сообщений об использовании инъекционного оборудования, а также не наблюдалось увеличения числа сообщений о преступлениях".