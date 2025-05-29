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Новое хобби закончилось трагедией: у жителя Даугавпилса в руках взорвался снаряд 1 402

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Новое хобби закончилось трагедией: у жителя Даугавпилса в руках взорвался снаряд
ФОТО: скриншот видео TV3

В Даугавпилсе у мужчины, который последние несколько месяцев увлёкся новым хобби — поиском и разборкой боеприпасов времён войны — это занятие завершилось взрывом и тяжёлыми травмами, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Поздним вечером жителей улицы Зару испугал звук взрыва, который был слышен на несколько кварталов. Он не только встревожил всех в округе, но и привлёк к месту происшествия множество любопытных соседей.

"Никакого дыма не было, я подумал, что взорвался баллон. Звук был громкий", — рассказал сосед Виталий.

Через несколько минут на место прибыли полиция и медики, чтобы помочь 45-летнему мужчине, который, занимаясь опасным занятием в сарае у дома, взорвал в руках снаряд.

"Он с металлоискателем работает, роет. Нашёл, принёс домой, стал разбирать, но что-то пошло не так — и сработало взрывчатое вещество. [Degpunktā: Он давно этим занимается?] Нет, новичок. Где-то пару месяцев уже балуется", — рассказал один из местных жителей.

Мужчина искал "сокровища" в ближайших лесах, где, по словам соседа, взрывоопасных предметов хватает. Несмотря на то, что дома у него большая семья, это не остановило его от того, чтобы подвергать опасности и себя, и близких.

"Не знаю, как у него теперь со здоровьем — вроде как лицо повреждено, наверняка и руки. Его откачивали две бригады 'скорой', все были там", — добавил сосед.

Государственная полиция сразу после инцидента начала расследование.

"Прибыв на место происшествия, было установлено, что мужчина, скорее всего, получил тяжёлые телесные повреждения в результате взрыва. Взрыв, по всей вероятности, произошёл из-за неосторожного обращения с взрывоопасным веществом", — сообщил Ивар Кравцевич, начальник Следственного отдела Даугавпилсского участка Южного управления Латгальского регионального управления Государственной полиции.

Полиция начала уголовный процесс. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Государственная полиция напоминает: при обнаружении любого взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить об этом, позвонив по телефону 110.

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#чп #снаряды
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го мая

    Ну да, неймётся чертям от азарта. Покапывают в лесах на местах бывших траншей. Неймётся. Надо будет с гаража ведро старых гвоздей и болтов набрать и раскидать реденько по траншеям, где нить под калнциемсом в лесах или за кемери. Пусть эти макаки с металоискателями с ума сойдут.🙄

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