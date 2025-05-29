В Иецаве ограбили мужчину, столкнув его с велосипеда

В среду в Иецаве был ограблен мужчина — его столкнули с велосипеда, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Инцидент произошел около 22:00, когда мужчина 2000 года рождения ехал на велосипеде. Неустановленные лица столкнули его с велосипеда, применили физическое насилие и украли кошелек из его кармана.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося.

По данным Государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии также были зафиксированы три кражи из жилых домов.