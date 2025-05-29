В результате ДТП в среду пострадали 14 человек

В среду в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было два велосипедиста, два пешехода и два водителя электроскутеров.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения вчера задержаны три водителя, а один водитель - за употребление наркотиков. Ко всем четверым применена уголовная ответственность.

За превышение скорости составлено 175 протоколов, два водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 423 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.