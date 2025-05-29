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В результате ДТП в среду пострадали 14 человек 5 456

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
В результате ДТП в среду пострадали 14 человек

В среду в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было два велосипедиста, два пешехода и два водителя электроскутеров.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения вчера задержаны три водителя, а один водитель - за употребление наркотиков. Ко всем четверым применена уголовная ответственность.

За превышение скорости составлено 175 протоколов, два водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 423 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

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#дтп
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(5)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Я вчерась в каугури йопнулся на лясе🙄 Нет, трезв и нормально ехал. Просто бардюр на съезде с пешеходной дорожки раскрошился на куски и щебёнку и из за чего, наехав на это, переднее колесо резко повело в сторону. И вот. Спасли инстинкты из самбо (группировка при падении), что 5 лет ходил при сссрии. Иначе бы руку и колено покоцал хорошо (до перелома, ибо вешу 90+)🙄. Спасибо тренаку-Праксину. Хоть дядька и подбухивал, но учил до стадии рефлекса. Помер уж. Хороший был мужик.

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  • Ч
    Чангл
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Я на своем первом скутере в Ирландии набегал 4500 и не одной поломки. В Латвии 500 км и всё на замену, именно из-за этих бордюров. Это просто ужасно

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Ну да. Бордюры у нас в хлам. Их со времён ссср не меняли и во дворах тачки паркуют так, что колёса раздирают и бордюры и асфальт. В итоге, там болтается щебёнка и осколки бетона, на которые наехав велосипедом можно голову свернуть...🙄

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го мая

    Эти самокаты, вообще запретить нужно или скрост в настройках от регулировать.. Эти неадекваты в городе гоняют, так и жди что собьют вот вот. И они не ездят а именно гоняют, между людьми, по тротуарам и тд.. Их скоро лупить начнут на улице.. Что должно случиться, что бы эти Bolti и прочие, задумываться начали?. Дебилойд, напялит наушники, и понеслись гонки, и не по дороге с.... и гоняют, а по тротуару где люди ходят, пенсионеры и мамы с колясками, да и вообще пешеходы, такая дура весом под 30 кг, на скорости в тебя влетит, хорошо если просто переломом отделаешься а не инвалидом останешься. Хоть скорость уменьшите в заводских настройках, это уже действительно не выносимо!

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  • Ч
    Чангл
    Иннокентий Сидоров
    30-го мая

    Какие эти самокаты? Ты толстожопый видел чтобы на своих гоняли? Ты знаешь сколько стоит ремонт скутера? Если ходишь по велодорожке, потому что не хватает места тротуара то тогда чего трындеть. Идёшь тушку раскинувшийся на всю часть тротуара и все виноваты. Извини, не хватает батареи объехать. Я согласен, что нужно взяться за проекты, как автомобиля и скутера, но не нужно запрещать всё. А то жиртресты как ты, будут сидеть дома

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