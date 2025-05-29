Baltijas balss logotype

Вандализм на «Потоке». Фигуру мультяшного кота у Милды осквернили. Памятник не пострадал 6 1621

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Вандализм на «Потоке». Фигуру мультяшного кота у Милды осквернили. Памятник не пострадал

Прошлой ночью у памятника Свободы повреждена фигура кота из анимационного фильма «Straume», сообщает Рижская муниципальная администрация в социальных сетях.

Сейчас кошка «проходит техническое обслуживание».Объект вернется на место в пятницу, 30 мая, вечером.

В середине мая к коту из анимационного фильма «Straume» в Риге присоединились еще три героя фильма — собака, капибара и лемур, с которыми может сфотографироваться любой житель Риги и гость города, сообщил агентству LETA отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Кот находится на площади Свободы, пес — на Ратушной площади, капибара — в парке Победы, а лемур — в Межапарке.

Скульптуры кошки и лемура создал художник Кристапс Андерсонс, капибару — литовский художник Донатс Мокус, а собаку — художница Инес Валтере.

Читайте нас также:
#памятник #вандализм
4
0
0
12
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Памятник посмертный?🙄

    5
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    29-го мая

    Кота жаль. Некрасиво. В Латвии итак не много моментов для гордости.

    Слово "памятник" - неуместно.

    Надеюсь не пописали? Есть в Латвии и такая традиция.

    12
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Летучий корабль
    30-го мая

    не, вроде куда писать там рядом, туалет есть.

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го мая

    Алё! Дебил+автор, к тебе обращаюсь. Осквернить можно только памятник, а не мультяшную фигурку очередного "шедевра". Или это очередная тупорылая реклама от ВВ? Тогда, тысячу извинений.

    30
    2
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Таки нет в сегодняшней истории Латвии кому даже памятники ставить. Остаётся ставить фигурки животных и называть их памятниками.

    50
    2
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Так в Латвии это норма! Если памятники павшим героям защищавших Латвию сносят, из надгробий солдат делают дорожки, то памятник кого то непонятного кота осквернили- смешно. Как можно осквернить памятник коту- вы дебилы? Это не памятник, это фигурка!

    65
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 710
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 269
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 335
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 186

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 145
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 205
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 234
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 517
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 287
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 177
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 145
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 205
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 234

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео