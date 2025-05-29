Вандализм на «Потоке». Фигуру мультяшного кота у Милды осквернили. Памятник не пострадал

Прошлой ночью у памятника Свободы повреждена фигура кота из анимационного фильма «Straume», сообщает Рижская муниципальная администрация в социальных сетях.

Сейчас кошка «проходит техническое обслуживание».Объект вернется на место в пятницу, 30 мая, вечером.

В середине мая к коту из анимационного фильма «Straume» в Риге присоединились еще три героя фильма — собака, капибара и лемур, с которыми может сфотографироваться любой житель Риги и гость города, сообщил агентству LETA отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Кот находится на площади Свободы, пес — на Ратушной площади, капибара — в парке Победы, а лемур — в Межапарке.

Скульптуры кошки и лемура создал художник Кристапс Андерсонс, капибару — литовский художник Донатс Мокус, а собаку — художница Инес Валтере.