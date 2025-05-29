Рязанский гарнизонный военный суд приговорил анархиста Руслана Сидики, которого обвинили в подрыве товарного поезда и атаке на военный аэродром, к 29 годам колонии строгого режима.

О приговоре сообщила «Медиазона» (в реестре «иноагентов»). Первые девять лет он должен провести в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

Прокурор во время прений в суде просил назначить Сидики 30 лет колонии.

Сидики, у которого кроме российского гражданства есть также паспорт Италии, судили по нескольким статьям УК РФ. По самой тяжелой статье об обучении террористической деятельности обвинение просило назначить 18 лет.

Подрыв товарного состава с удобрениями и атаку на аэродром дальних бомбардировщиков Дягилево следствие квалифицировало как теракты, по каждому эпизоду прокурор запросил по 13 лет лишения свободы, писала «Медиазона». Анархиста также обвинили в незаконном изготовлении взрывчатки и приобретении и перевозке взрывных устройств. По версии следствия, Сидики был завербован военной разведкой Украины и прошел «диверсионную подготовку» в Турции и Латвии, где якобы обучался использованию беспилотных летательных аппаратов и правилам обращения с взрывными устройствами и веществами.

В июле 2023 года он, по версии следствия, совершил попытку атаки на военный аэродром Дягилево с помощью снабженных взрывчаткой дронов. Однако из четырех дронов в воздух поднялся только один.

Как отмечает «Медиазона», представитель Минобороны в суде сразу же признал, что беспилотник с бомбой упал на пустую площадку авиабазы, ничего не повредив. Осенью 2023 года, по версии следствия, Сидики разместил две бомбы на железной дороге на перегоне станций Рыбное — Блокпост, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями, пострадал машинист и его помощник. В «РЖД» ущерб от взрыва оценили более чем в 17,5 млн рублей. Сумма претензий железнодорожной компании к Сидики за составила 3,6 млн рублей.

Через три недели после подрыва путей он был задержан в своей квартире в Рязани. Как утверждается, следствие смогло вычислить Сидики благодаря камерам наблюдения на железной дороге и аэродроме.

Сидики рассказывал, что допрос после задержания проходил с использованием недозволенных методов дознания.

В обвинительном заключении по его делу, как сообщала «Новая газета», говорилось, что вменяемые преступления Сидики совершал, «выражая свое несогласие» с проводимой российскими властями «специальной военной операцией» (так власти России называют войну в Украине).

По версии следствия, Сидики действовал в составе организованной группы, которая якобы координировалась спецслужбами Украины. В целях конспирации при он, как утверждают российские следователи, использовал псевдоним «Легионер».

На допросе в суде Сидики отрицал, что, выезжая за границу, он проходил обучение. По его словам, он самостоятельно занимался сборкой беспилотников и с детства интересовался вопросами изготовления взрывчатки.

Как отмечает «Медиазона», активист просил переквалифицировать его действия со статье о теракте на статью о диверсии, так как он не ставил перед собой цели устрашения людей, а хотел только повредить военную инфраструктуру.

Его целью, говорил анархист, была «военная техника России и логистические цепочки, которые используются для перемещения военной техники и топлива к ней».

«Таким образом я хотел затруднить ведение боевых действий против Украины», — цитирует «Медиазона» последнее слово Сидики.

В своем последнем слове Сидики также процитировал стихотворение Нестора Махно, украинского анархиста и революционера, в котором есть такие строки: «Пускай схоронят нас сейчас, но наша суть не канет в Лету, она воспрянет в нужный час и победит. Я верю в это».

В подборке писем Сидики из СИЗО, которые опубликовала ранее «Медиазона», он сам называл себя анархистом. По словам Сидики, его представления о справедливом мире без государства сформировались еще до того, как он узнал, что такое анархизм. Он отметил, что ему чужда жесткость идей некоторых анархистов и коммунистов, но неприятие фашизма и тоталитаризма остается неизменным.