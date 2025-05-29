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Военный суд РФ приговорил анархиста-диверсанта к 29 годам, выявлена спецподготовка в Латвии 0 475

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Господину Сидики не помогло гражданство Италии.

Господину Сидики не помогло гражданство Италии.

Подражатель Махно нанес российской армии существенный материальный ущерб.

Рязанский гарнизонный военный суд приговорил анархиста Руслана Сидики, которого обвинили в подрыве товарного поезда и атаке на военный аэродром, к 29 годам колонии строгого режима.

О приговоре сообщила «Медиазона» (в реестре «иноагентов»). Первые девять лет он должен провести в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

Прокурор во время прений в суде просил назначить Сидики 30 лет колонии.

Сидики, у которого кроме российского гражданства есть также паспорт Италии, судили по нескольким статьям УК РФ. По самой тяжелой статье об обучении террористической деятельности обвинение просило назначить 18 лет.

Подрыв товарного состава с удобрениями и атаку на аэродром дальних бомбардировщиков Дягилево следствие квалифицировало как теракты, по каждому эпизоду прокурор запросил по 13 лет лишения свободы, писала «Медиазона». Анархиста также обвинили в незаконном изготовлении взрывчатки и приобретении и перевозке взрывных устройств. По версии следствия, Сидики был завербован военной разведкой Украины и прошел «диверсионную подготовку» в Турции и Латвии, где якобы обучался использованию беспилотных летательных аппаратов и правилам обращения с взрывными устройствами и веществами.

В июле 2023 года он, по версии следствия, совершил попытку атаки на военный аэродром Дягилево с помощью снабженных взрывчаткой дронов. Однако из четырех дронов в воздух поднялся только один.

Как отмечает «Медиазона», представитель Минобороны в суде сразу же признал, что беспилотник с бомбой упал на пустую площадку авиабазы, ничего не повредив. Осенью 2023 года, по версии следствия, Сидики разместил две бомбы на железной дороге на перегоне станций Рыбное — Блокпост, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями, пострадал машинист и его помощник. В «РЖД» ущерб от взрыва оценили более чем в 17,5 млн рублей. Сумма претензий железнодорожной компании к Сидики за составила 3,6 млн рублей.

Через три недели после подрыва путей он был задержан в своей квартире в Рязани. Как утверждается, следствие смогло вычислить Сидики благодаря камерам наблюдения на железной дороге и аэродроме.

Сидики рассказывал, что допрос после задержания проходил с использованием недозволенных методов дознания.

В обвинительном заключении по его делу, как сообщала «Новая газета», говорилось, что вменяемые преступления Сидики совершал, «выражая свое несогласие» с проводимой российскими властями «специальной военной операцией» (так власти России называют войну в Украине).

По версии следствия, Сидики действовал в составе организованной группы, которая якобы координировалась спецслужбами Украины. В целях конспирации при он, как утверждают российские следователи, использовал псевдоним «Легионер».

На допросе в суде Сидики отрицал, что, выезжая за границу, он проходил обучение. По его словам, он самостоятельно занимался сборкой беспилотников и с детства интересовался вопросами изготовления взрывчатки.

Как отмечает «Медиазона», активист просил переквалифицировать его действия со статье о теракте на статью о диверсии, так как он не ставил перед собой цели устрашения людей, а хотел только повредить военную инфраструктуру.

Его целью, говорил анархист, была «военная техника России и логистические цепочки, которые используются для перемещения военной техники и топлива к ней».

«Таким образом я хотел затруднить ведение боевых действий против Украины», — цитирует «Медиазона» последнее слово Сидики.

В своем последнем слове Сидики также процитировал стихотворение Нестора Махно, украинского анархиста и революционера, в котором есть такие строки: «Пускай схоронят нас сейчас, но наша суть не канет в Лету, она воспрянет в нужный час и победит. Я верю в это».

В подборке писем Сидики из СИЗО, которые опубликовала ранее «Медиазона», он сам называл себя анархистом. По словам Сидики, его представления о справедливом мире без государства сформировались еще до того, как он узнал, что такое анархизм. Он отметил, что ему чужда жесткость идей некоторых анархистов и коммунистов, но неприятие фашизма и тоталитаризма остается неизменным.

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