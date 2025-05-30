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До светофора на аварийном перекрёстке — два года ожидания 0 520

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
До светофора на аварийном перекрёстке — два года ожидания
ФОТО: скриншот видео TV3

Печально известный перекрёсток в Риге будет регулировать светофор, установка которого может занять до двух лет, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В первой половине дня на перекрёстке улиц Кайвас и Дзелзавас, где уже не раз происходили как мелкие, так и серьёзные ДТП, столкнулись грузовик DAF, везший товары с базы, и электромобиль KIA, за рулём которого находился сотрудник «Rīgas satiksme». Именно водитель меньшего транспортного средства нарушил правила.

«Я ехал по главной. Был пристёгнут. Он не посмотрел — как ехал, так и поехал. Я уже был в перекрёстке, когда он на большой скорости влетел», — рассказывает водитель грузовика Айгар.

Пока водителя KIA осматривали медики, на место происшествия прибыл и его коллега Евгений, который сразу же приехал оказать поддержку: «Жалуется на боль в рёбрах, не знаю, будет ли он считаться пострадавшим. Тут кусты, он сказал, что ничего не видел».

Возможно, действительно, ответственным за дорожное движение стоит проредить зелёные насаждения в этом месте, но у Айгара есть и другое предложение, как можно повысить безопасность: «Нужно установить “лежачего полицейского”. Тут носятся и не смотрят».

Ранее также высказывались предложения об установке светофора или обустройстве кольцевой развязки.

«По словам Департамента внешней среды и мобильности, с точки зрения организации движения перекрёсток обустроен таким образом, чтобы приоритеты движения транспортных средств были однозначны. (…) Тем не менее, для повышения безопасности дорожного движения в планах департамента — установка светофорного объекта на этом перекрёстке. Необходимый строительный проект уже разработан, и в этом году планируется объявить закупку, чтобы реализовать задуманное», — говорится в комментарии Рижской думы.

Это означает, что на практике светофор на этом месте, скорее всего, появится лишь в 2026 году, при условии, что конкурс закупки пройдёт без задержек.

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