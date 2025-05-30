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Как вечеринка байкальских тинейджеров закончилась кровавой резнёй 0 814

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Отказ в сексе, предварительно, стал причиной поножовщины на подростковой вечеринке в Байкальске.

Отказ в сексе, предварительно, стал причиной поножовщины на подростковой вечеринке в Байкальске.

Во время нападения четверо детей погибли, ещё несколько получили ранения.

Отказ в сексе, предварительно, стал причиной поножовщины на подростковой вечеринке в Байкальске.

По данным «Базы», в ночь подростки отмечали в частном доме в СНТ «Горный Байкал» день рождения 15-летней Анастасии. Всего на вечеринке было 14 детей. Ближе к ночи пятеро детей (в том числе и сама именинница) ушли по домам, а остальные решили остаться ночевать там.

По словам участников мероприятия, сильнее всех напился 17-летний Михаил. Его несколько раз пытались отправить спать, но он отказывался заканчивать вечеринку. По предварительным данным, в какой-то момент Михаил стал приставать к 14-летней Вике и предлагать ей заняться сексом. Девочка ответила отказом. Михаил был настойчив, и тогда за Вику вступились другие дети.

Предварительно, это и стало причиной конфликта. Вскоре Миша взял канцелярский нож и стал резать подростков.

Во время нападения четверо детей погибли, ещё несколько получили ранения. Позже Михаил открыл газ, поджёг дом, в котором находился, и погиб сам.

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии: Михаил попал ему ножом в сонную артерию. Подростка планируют транспортировать санавиацией в Иркутск.

Одна из девочек притворилась мертвой после того, как нападавший ударил её ножом. Это спасло ей жизнь.

По данным «Базы», одной из первых пострадавших во время поножовщины в на подростковой вечеринке в Байкальске стала 15-летняя Вероника. Однако девушка смогла выжить благодаря тому, что притворилась мёртвой. После того как Михаил ушёл в другую комнату, Вероника выбежала на улицу и побежала к соседям за помощью. Именно они и вызвали полицию.

Ещё одной девочке, 14-летней Вике, удалось спастись уже перед самым взрывом. Девочка находилась в доме до последнего и смогла оттуда выбежать, только когда увидела, что Михаил открывает газ.

При этом, по данным «Базы», большинство родителей не знали, где находятся их дети. Многие из них соврали, что останутся у кого-то из своих друзей. Так, например, Вика говорила, что останется у двоюродной сестры, а 14-летний Руслан (он сейчас находится в тяжёлом состоянии) сказал родителям, что поедет к бабушке с дедушкой.

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