Полиция отчиталась, сколько ежегодно фиксирует случаев пропажи детей

В преддверии Международного дня защиты детей полиция призывает общество не забывать — безопасность ребёнка начинается дома и является общей ответственностью всех нас. Под призывом «Не потеряй ребёнка!» полиция акцентирует внимание на проблеме пропажи детей и опасных ситуациях, в которые дети по-прежнему попадают и в наши дни.

Речь идёт о ситуациях, когда дети уходят из дома, теряются или оказываются в условиях, которые могут угрожать их здоровью или даже жизни. Такие случаи происходят не только в праздничные дни, но и в будни — и их можно предотвратить, если взрослые будут внимательными и ответственными.

Безопасность ребёнка начинается с заботы и внимания родителей, продолжается участием соседей, вовлечённостью общества и общей сопереживающей ответственностью. Существуют различные случаи, когда дети остаются одни — без присмотра или сопровождения взрослых.

Госполиция призывает никогда не оставлять ребёнка одного в потенциально опасных ситуациях, регулярно интересоваться, где он находится и с кем, а также говорить с ребёнком о безопасности — дома, во дворе и в общественных местах.