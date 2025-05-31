Взрывом был уничтожен 1-ый замглавы Ставрополя, участник программы «Время Героев» — Заур Гурциев воевал в Мариуполе. Не исключена версия теракта. О смерти Гурциева сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, рассматривается в том числе и версия причастности Украины. Взрыв прогремел рядом с жилым домом в Ставрополе, погибли двое мужчин. Ранее сообщалось, что произошла детонация гранаты. Как сообщается на сайте проекта «Время героев», Гурциев руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя. В частности, он «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу снабжения ”Азова”».

Российские СМИ писали, что Гурциев, будучи военным, возглавлял центр боевого управления военно-воздушных сил и ПВО одной из армий. Позже принял участие в государственном проекте по привлечению участников боевых действий в Украине в управление гражданским сектором.

Как выяснилось, взрывное устройство, из-за детонации которого погиб Заур Гурциев, находилось на 29-летнем Никите Пенькове. По одной из версий, мужчина мог быть использован «втёмную».

По данным «Базы», в начале мая Никита Пеньков арендовал квартиру в многоэтажке на улице Чехова. Именно рядом с этим домом мужчины встретились перед взрывом. Судя по всему, Гурциев сам приехал к дому, в котором жил Пеньков. При этом пока неизвестно, насколько близко Пеньков и Гурциев были знакомы и каким образом они договорились о встрече.

По словам источников, следователи считают, что взрывное устройство находилось на самом Пенькове. В результате взрыва Никиту разорвало на части, Заур же был жив ещё некоторое время. При этом, по одной из версий, Пеньков мог не знать, что устройство, которое находилось при нём, в итоге сдетонирует: его могли привести в действие дистанционно.

В квартире Никиты были проведены обыски. Никаких взрывчатых веществ там обнаружено не было. С места были изъяты телефон и ноутбук. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».