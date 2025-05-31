20 000 флаконов поддельных духов элитных марок изъяли французские таможенники 15 и 16 мая.

Все началось во время инспекции в порту Кале. Таможенники заметили фургон, ехавший на высокой скорости. Поведение водителя было подозрительным, так как он пытался спрятаться за другими грузовиками.

Водитель предъявил экспортный документ на перевозку магнитов на холодильник и косметических средств между Польшей и Великобританией. При досмотре таможенники обнаружили многочисленные коробки, в которых находилось 10 000 флаконов духов объемом 33 мл различных люксовых брендов. Странный объем флаконов сразу навел на мысль о подделке, что позднее подтвердилось.

На следующий день таможенники обнаружили крупную партию поддельных духов в Парижском регионе - 9211 флаконов объемом 90 мл и 100 мл от нескольких люксовых брендов, таких как Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy и Armani.

Товары были произведены в Болгарии и предназначались для поставки и продажи в регионе Иль-де-Франс.

В 2024 году во Франции было изъято 2 189 290 флаконов поддельных духов, что более чем в три раза превышает показатель предыдущего года и в 20 раз больше, чем в 2020 году.