Baltijas balss logotype

Во Франции процветает индустрия поддельных духов: как их определить 1 1193

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Бешеные цены на оригинальную продукцию вызывают спрос на фейки.

Бешеные цены на оригинальную продукцию вызывают спрос на фейки.

Фальсификат производится также в стране ЕС и НАТО.

20 000 флаконов поддельных духов элитных марок изъяли французские таможенники 15 и 16 мая.

Все началось во время инспекции в порту Кале. Таможенники заметили фургон, ехавший на высокой скорости. Поведение водителя было подозрительным, так как он пытался спрятаться за другими грузовиками.

Водитель предъявил экспортный документ на перевозку магнитов на холодильник и косметических средств между Польшей и Великобританией. При досмотре таможенники обнаружили многочисленные коробки, в которых находилось 10 000 флаконов духов объемом 33 мл различных люксовых брендов. Странный объем флаконов сразу навел на мысль о подделке, что позднее подтвердилось.

На следующий день таможенники обнаружили крупную партию поддельных духов в Парижском регионе - 9211 флаконов объемом 90 мл и 100 мл от нескольких люксовых брендов, таких как Dior, Dolce & Gabbana, Givenchy и Armani.

Товары были произведены в Болгарии и предназначались для поставки и продажи в регионе Иль-де-Франс.

В 2024 году во Франции было изъято 2 189 290 флаконов поддельных духов, что более чем в три раза превышает показатель предыдущего года и в 20 раз больше, чем в 2020 году.

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    31-го мая

    «Во Франции процветает индустрия поддельных духов: как их определить». Определить их просто. Они намного дешевле и более высокого качества. :)

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 710
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 269
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 335
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 186

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 145
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 206
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 234
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 517
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 287
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 177
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 145
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 206
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 234

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео