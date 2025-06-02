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За перевозку мигрантов на фейковом авто полиции иностранцы приговорены к заключению 0 678

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
За перевозку мигрантов на фейковом авто полиции иностранцы приговорены к заключению

За перевозку нелегальных мигрантов с использованием поддельного автомобиля служб внутренних дел суд приговорил четырех иностранных подданных к тюремным срокам от двух до четырех лет.

Государственная пограничная охрана сообщил, что вступило в силу решение суда, которым за незаконное перемещение лиц через государственную границу с использованием транспортных средств с поддельной трафаретной окраской Государственной полиции и Государственной пограничной охраны и дублированными номерными знаками транспортных средств к реальным срокам лишения свободы приговорены четверо.

В зависимости от степени участия в нарушении обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от двух лет и двух месяцев до четырех лет и двух месяцев.

Кроме того, эти лица приговорены к выдворению из Латвии с запретом на въезд в страну сроком от четырех до шести лет. У всех виновных конфискованы мобильные телефоны и взыскана стоимость транспортных средств, что в двух случаях составило 6833 евро, еще в двух случаях - 30 380 евро.

Как сообщалось, ночью 1 ноября 2024 года в Шкяунской волости Краславского края был остановлен микроавтобус с фальшивыми трафаретами Государственной пограничной охраны, на котором была предпринята попытка переправить 25 нелегальных иммигрантов.

А 8 октября 2024 года пограничная служба в приграничном районе заметила и после продолжительной погони и перестрелки задержала десятки нелегальных мигрантов из Беларуси, а также их перевозчиков. Тогда при перевозке мигрантов использовался микроавтобус с поддельными трафаретами и проблесковыми маячками Государственной полиции, а также с поддельным государственным номерным знаком, под которым зарегистрирован настоящий полицейский автомобиль.

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#граница #мигранты
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