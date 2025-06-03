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За распитую в Юрмале бутылку шампанского выписали штраф почти 20 тысяч евро – приговор 0 1439

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Предприниматель Юлий Круминьш.

Предприниматель Юлий Круминьш.

ФОТО: LETA

Верховный суд утвердил приговор, согласно которому предприниматель Юлий Круминьш должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня — 6450 евро, сообщает суд. Итого – 19 350 евро.

Также Верховный суд не изменил наказание чиновнице Инспекции здравоохранения Татьяне Морозовой. Она приговорена к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев и к 60 часам принудительных работ.

Прокурор: инспектору дали взятку

Обвинение видит ситуацию так: в 2015 году при помощи взятки Круминьш добился сдачи в эксплуатацию принадлежащей его семье собственности Turaidas kvartāls в Юрмале. Для этого было необходимо положительное заключение от Инспекции здравоохранения, которое, согласно обвинению, подделала работница инспекции Татьяна Морозова.

Согласно обвинению, дочь Круминьша Майя Криевиня за это передала Морозовой бутылку шампанского Moet, а сам Круминьш предлагал устроить сына Морозовой в Государственный полицейский колледж, но этого не сделал.

Предприниматель свою вину в этом деле так и не признал. Говорил, что знает директора Полицейского колледжа, а потому предлагал Морозовой узнать, какие документы нужны ее сыну для поступления.

Он также пояснил, что этот уголовный процесс связан со строительством дома в Юрмале в 2015 году, когда был принят закон о том, что в домах должно быть по крайней мере пять туалетов для инвалидов, поэтому дом не разрешали сдать в эксплуатацию. Предприниматель связался с тогдашним министром здравоохранения Гунтисом Белевичем, который в свою очередь связался с упомянутым чиновником Инспекции. Этот чиновник дал его дочери три месяца на то, чтобы привести дом в соответствие с требованиями.

По словам Круминьша, упоминаемой в обвинении "взяткой" была бутылка шампанского, которую выставили на "общий стол" после подписания всех документов, поэтому он не видит преступления в своих действиях.

Однако у обвинения, как выяснилось, совсем другая точка зрения на произошедшее.

ВС: "должностное лицо" — это понятие широкое

В контексте этого дела Сенат сделал важное разъяснение, о котором стоит знать не только юристам.

Как пояснил Карлис Арайс, советник Сената по связям с общественностью, в своем решении Сенат указал, что понятие "государственное должностное лицо" в контексте 316–й статьи Уголовного закона не связано исключительно с занимаемой человеком должностью.

Эта часть закона определяет, что государственными должностными лицами считаются представители государственной власти, а также любое лицо, которое временно или постоянно выполняет обязанности в государственном или муниципальном учреждении, включая предприятия с государственным или муниципальным капиталом, и при этом имеет полномочия принимать решения, обязательные для других лиц, осуществлять функции надзора, контроля, расследования.

Понятие государственного должностного лица в контексте 316–й статьи Уголовного закона шире и предполагает обязательную оценку существа порученных лицу обязанностей, их характера и степени возможного влияния на других субъектов права.

Верховный суд отменил решение суда апелляционной инстанции только в части солидарного взыскания расходов на услуги перевода с обвиняемых. В этой части дело прекращено.

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#штраф
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Антон Городницкий
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