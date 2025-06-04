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Телефонные мошенники рассылают сообщения от имени ГАСС 0 1239

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Телефонные мошенники рассылают сообщения от имени ГАСС

Представляясь сотрудниками Государственного агентства социального страхования (ГАСС), телефонные мошенники рассылают СМС, содержащие небезопасные ссылки, сообщили в агентстве.

В мошеннических сообщениях говорится, что зарплата получателя якобы заморожена, поэтому необходимо предоставить объяснения по прилагаемой к сообщению ссылке и войти в интернет-банк.

В случае получения такого сообщения ГАСС призывает не открывать опасную ссылку и не вводить пароли и коды для входа в интернет-банк. Агентство подчеркивает, что не имеет никакого отношения к выплате зарплат.

Как сообщалось, в апреле мошенники от имени ГАСС уже рассылали уведомления о якобы замороженном капитале на втором пенсионном уровне, а в марте, выдавая себя за сотрудников агентства, звонили жителям, чтобы передать заказное письмо, требуя при этом подтвердить личность с помощью "Smart-ID".

ГАСС предупреждает, что при получении таких звонков нужно немедленно прекратить разговор и связаться с учреждением для проверки информации. Если кто-то звонит от имени агентства, рекомендуется не торопиться и внимательно разобраться в том, что звонящий требует сделать.

Агентство также подчеркивает, что сотрудники ГАСС не разносят письма по домам и не просят подтверждать личность с помощью "Smart-ID".

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#мошенники #обман
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