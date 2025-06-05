Эстонский негражданин пойман в Латвии с беженцами из Азии

В среду, 4 июня, за перевозку незаконно пересекавших государственную границу лиц пограничники задержали уроженца Эстонии, сообщила Погранохрана.

Проверяя полученную информацию о перевозке нарушителей границы, пограничники в волости Чорная (Резекненский край), на автодороге Р55, остановили зарегистрированный в Эстонии автомобиль марки Ford C-MAX, которым управлял негражданин Эстонии.

При осмотре автомобиля было установлено, что в его салоне находятся четыре лица азиатского происхождения без действительных проездных документов и действительных виз и видов на жительство.

Что в итоге: против перевозчика начат уголовный процесс. Азиатов, очевидно, отправят обратно.