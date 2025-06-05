Невестку Затлерса задержали нетрезвой за рулём Lexus: авто отправят в Украину?

В Рижском городском суде рассматривается дело бывшего руководителя Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне, которую в декабре 2023 года задержали за пьяное вождение — в её крови зафиксировали 2,66 промилле алкоголя, пишет Press.lv. Она управляла автомобилем Lexus.

Сиетиньсоне вину признала, объяснив своё поведение тяжёлым жизненным периодом и проблемами со здоровьем. Суд отказал в проведении закрытого заседания и в вызове свидетелей, в том числе бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса, дедушки её дочери.

Сиетиньсоне и ее адвокат подали в суд 11-страничный пакет документов с информацией, характеризующей личность обвиняемой: благодарственные письма, грамоты и государственные награды, полученные ею с 2007 года в качестве руководителя Cēsu alus.

Адвокат ходатайствовал о подготовке оценки от Государственной службы пробации для определения возможного наказания. Дело отложено до 5 сентября. Вопрос о возможной конфискации её автомобиля остаётся открытым.

Напомним, все автомобили, конфискованные у водителей за вождение в нетрезвом виде, отправляются как гуманитарная в Украину.

Сиетиньсоне управляла машиной Lexus, стоимость которой, по данным суда, ранее оценивалась в 42 000 евро, но по заявлению адвоката, со временем якобы снизилась до 8273 евро.