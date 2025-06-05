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Невестку Затлерса задержали нетрезвой за рулём Lexus: авто отправят в Украину? 2 2051

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Невестку Затлерса задержали нетрезвой за рулём Lexus: авто отправят в Украину?

В Рижском городском суде рассматривается дело бывшего руководителя Cēsu alus Эвы Сиетиньсоне, которую в декабре 2023 года задержали за пьяное вождение — в её крови зафиксировали 2,66 промилле алкоголя, пишет Press.lv. Она управляла автомобилем Lexus.

Сиетиньсоне вину признала, объяснив своё поведение тяжёлым жизненным периодом и проблемами со здоровьем. Суд отказал в проведении закрытого заседания и в вызове свидетелей, в том числе бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса, дедушки её дочери.

Сиетиньсоне и ее адвокат подали в суд 11-страничный пакет документов с информацией, характеризующей личность обвиняемой: благодарственные письма, грамоты и государственные награды, полученные ею с 2007 года в качестве руководителя Cēsu alus.

Адвокат ходатайствовал о подготовке оценки от Государственной службы пробации для определения возможного наказания. Дело отложено до 5 сентября. Вопрос о возможной конфискации её автомобиля остаётся открытым.

Напомним, все автомобили, конфискованные у водителей за вождение в нетрезвом виде, отправляются как гуманитарная в Украину.

Сиетиньсоне управляла машиной Lexus, стоимость которой, по данным суда, ранее оценивалась в 42 000 евро, но по заявлению адвоката, со временем якобы снизилась до 8273 евро.

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#алкоголь #автомобили
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(2)
  • ТК
    Тото Кутунио
    5-го июня

    Ага, оценили в 8273. Она на пятнадцатилетней тачке ездила? Оценили чтобы выплатила эту цену и тачку оставят. Продажные ********.

    72
    1
  • A
    Aleks
    5-го июня

    И кто то думает,что этот автомобиль отправят на Украину?! Не поверю никогда.Еще и права оставят. Как то давно не верю в самый справедливый суд в мире,который до сих пор находится под ,,телефонным правом,, Эта ж девушка Латвию с колен поднимала,спаивая пивом,поэтому надо понять и простить. Подсудимый,ваше последнее слово -10 000 Суд удаляется на совещание. Подсудимый ,вы признаете себя виновным? -Нет. -Ну на нет и суда нет.

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