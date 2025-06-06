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Госполиция задержала пьяного мужчину на угнанном автомобиле 0 420

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Госполиция задержала пьяного мужчину на угнанном автомобиле
ФОТО: LETA

Сотрудник Государственной полиции позавчера в Вентспилсе остановил автомобиль Volkswagen, за рулём которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Также были зафиксированы и другие нарушения. В ходе проверки выяснилось, что машина в угоне, а её владелец об этом даже не знал. По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс, сообщает ведомство.

Инцидент произошёл 4 июня около 14:30, когда сотрудники Отдела реагирования участка Северной Курземе управления Государственной полиции Курземского региона на улице Курземес в Вентспилсе остановили автомобиль Volkswagen, который двигался со скоростью 78 км/ч в зоне, где разрешено не более 50 км/ч. Кроме того, водитель проигнорировал требование дорожного знака №513 и не был пристёгнут ремнём безопасности. Проверка показала, что мужчина находился в состоянии опьянения — 2,35 промилле, и не имел водительских прав.

Сотрудники полиции проверили базу данных Дирекции безопасности дорожного движения и установили, что владелец автомобиля — другое лицо. Связавшись с ним, полиция выяснила, что владелец не знает водителя и что автомобиль был угнан. Сам факт угона владелец ещё не успел заметить.

Владелец дал автомобиль в пользование своему сотруднику, который около 12:30 припарковал его на улице Риндас в Вентспилсе, однако оставил ключи в салоне и не запер машину, что существенно облегчило задачу угонщику.

Против задержанного возбужден уголовный процесс по статьям о краже автомобиля, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без прав, а также за уклонение от наказания, связанного с лишением права управления.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции за различные преступления. Последний раз он отбывал наказание в виде пробационного надзора в апреле этого года — за вождение в нетрезвом виде в прошлом году.

Кроме того, за игнорирование дорожного знака, непристёгнутый ремень безопасности и превышение скорости начаты процессы по административным правонарушениям.

Государственная полиция вновь призывает жителей беречь своё имущество, запирать двери автомобилей и не оставлять открытыми окна. Также напоминается, что не следует оставлять ключи в салоне машины.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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