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Семейное дело: инкассатор из Мелитополя, его жена и мать получили от 20 лет до пожизненного 1 852

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Арестанты-родственники на скамье подсудимых.

Арестанты-родственники на скамье подсудимых.

По версии следствия, родственниками руководила СБУ.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил от 20 лет до пожизненного заключения мужчину, его жену и мать из оккупированного Мелитополя за якобы подрыв местного коллаборанта, а также попытку взорвать участок железной дороги.

Сообщается, что 29-летнего жителя оккупированного Мелитополя Артема Мурдида приговорили к пожизненному сроку, его гражданскую жену Анну Вошкодер - к 20 годам колонии общего режима и мать Анну Мурдид - к 22 годам колонии. Первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

По версии россиян, бывший инкассатор "Ощадбанка" Артем Мурдид, его жена и мать были членами "террористического сообщества", которым руководил неустановленный сотрудник СБУ. А женщины якобы занимались наблюдением за "объектами преступных посягательств".

Российское следствие утверждает, что осужденные готовили четыре подрыва. Единственной успешной атакой стал подрыв автомобиля директора ГУП "Городской транспорт" Ивана Ткача, который сотрудничал с российскими властями. В результате взрыва Ткач погиб, а сотрудница предприятия Елена Сиващенко получила серьезные ранения, но выжила.

Кроме того, по данным следствия, семья якобы пыталась взорвать участок железной дороги, а сам Артем в одиночку попытался взорвать начальника железнодорожной станции Дерябина и главу оккупационной администрации Мелитополя.

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(1)
  • Д
    Дед
    6-го июня

    Под Россией город цветет, как будто и войны не было. Люди участвовали в террористических организациях, причем активно- убивая людей, а сколько им должны были дать? В Латвии бабушке за русский флаг в окошке пятерочку навесили, за то что паровозики пофотографировал- два года, тоже не сказал бы, что гуманненько

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