У популярных препаратов от диабета и от ожирения обнаружен опасный эффект – агентство ЕС

Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета "Оземпик" и препарата от ожирения "Вегови", приводящий к потере зрения.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Препараты "Оземпик", "Вегови" и "Ребелсас" (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество под названием семаглутид, используемое в препаратах для лечения диабета и ожирения.

"Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) - глазного заболевания, которое может привести к потере зрения... PRAC пришел к выводу, что NAION - это очень редкий побочный эффект семаглутида", - говорится в пресс-релизе EMA.

Согласно публикации, "очень редкий" в градации побочных эффектов означает, что он может появиться у одного человека из 10 000, принимающих препарат.

В связи с этим EMA рекомендует производителям препаратов с семаглутидом обновить инструкции к ним и включить туда данные о NAION.