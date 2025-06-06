Baltijas balss logotype

У водителя серьезные финансовые неприятности — новые детали крупной аварии в Плявниеках 0 654

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
У водителя серьезные финансовые неприятности — новые детали крупной аварии в Плявниеках
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Плявниеки неопытный водитель без прав спровоцировал аварию. К счастью, никто не пострадал, однако расходы, которые теперь лягут на плечи молодого человека, будут значительными, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Приближаясь к месту аварии, люди затаивают дыхание и готовят телефоны. На данном участке улицы Августа Деглава ДТП происходят нечасто, поэтому такое количество машин оперативных служб свидетельствует о серьёзности ситуации.

Подходя ближе, первый вопрос у окружающих — есть ли пострадавшие, ведь BMW врезался в тротуар недалеко от остановки общественного транспорта, где почти всегда находятся люди. К счастью, никто не был травмирован.

После удара водитель самостоятельно выбрался из машины и даже успел пообщаться с подошедшими к нему людьми, поинтересовавшимися, нужна ли помощь. Он признался, что сел за руль до получения водительского удостоверения.

Правоохранители подтвердили, что молодому человеку 20 лет и у него пока есть только ученическое разрешение, так называемые "белые права". Однако они не действуют, если он едет один, без сопровождения опытного водителя. Расходы на покрытие ущерба наверняка будут значительными, однако можно сказать, что парень отделался легко — он не причинил вреда ни себе, ни окружающим.

Как несколько дней назад сказал житель села Стружаны в передаче "Degpunktā" о молодом человеке, утопившем свой BMW в местном пруду: "Ну надо ж каких-то приключений в молодости. Будет что вспомнить".

Читайте нас также:
#дтп
4
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 725
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 274
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 345
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 189

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 172
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 235
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 264
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 601
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 321
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 195
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 172
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 235
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 264

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео