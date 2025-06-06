У водителя серьезные финансовые неприятности — новые детали крупной аварии в Плявниеках

В рижском микрорайоне Плявниеки неопытный водитель без прав спровоцировал аварию. К счастью, никто не пострадал, однако расходы, которые теперь лягут на плечи молодого человека, будут значительными, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Приближаясь к месту аварии, люди затаивают дыхание и готовят телефоны. На данном участке улицы Августа Деглава ДТП происходят нечасто, поэтому такое количество машин оперативных служб свидетельствует о серьёзности ситуации.

Подходя ближе, первый вопрос у окружающих — есть ли пострадавшие, ведь BMW врезался в тротуар недалеко от остановки общественного транспорта, где почти всегда находятся люди. К счастью, никто не был травмирован.

После удара водитель самостоятельно выбрался из машины и даже успел пообщаться с подошедшими к нему людьми, поинтересовавшимися, нужна ли помощь. Он признался, что сел за руль до получения водительского удостоверения.

Правоохранители подтвердили, что молодому человеку 20 лет и у него пока есть только ученическое разрешение, так называемые "белые права". Однако они не действуют, если он едет один, без сопровождения опытного водителя. Расходы на покрытие ущерба наверняка будут значительными, однако можно сказать, что парень отделался легко — он не причинил вреда ни себе, ни окружающим.

Как несколько дней назад сказал житель села Стружаны в передаче "Degpunktā" о молодом человеке, утопившем свой BMW в местном пруду: "Ну надо ж каких-то приключений в молодости. Будет что вспомнить".