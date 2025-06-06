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Узбекские гранулы оказались белорусскими: на границе ЛР поймали нарушителей санкций 0 595

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Узбекские гранулы оказались белорусскими: на границе ЛР поймали нарушителей санкций
ФОТО: dreamstime

Закончено следствие по очередному уголовному делу "за незаконный оборот товаров, находящихся под санкциями", сообщило в Службе госдоходов (СГД).

Подробности сообщаются такие: в сентябре 2023-го года таможенники проверили авто, въехавшее в Латвию из Беларуси. При изучении сопроводительных документов на груз древесных гранул сотрудники таможни засомневались в подлинности сертификата происхождения товаров - из Узбекистана.

Был начат уголовный процесс по статье 84 Уголовного закона о нарушении международных организаций и установленных Латвийской Республикой санкций.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что нарушитель санкций в период с марта по сентябрь 2023 года организовало ввоз на территорию Латвии 174 грузов древесных гранул и брикетов. При этом использовались поддельные сопроводительные документы, в которых в качестве страны происхождения был указан Узбекистан. Эти товары находятся под санкциями ЕС, их общая стоимость - более 835 000 евро.

Кроме этого выяснилось: было необоснованно было применено право вычета предналога, в результате чего госбюджету был нанесен ущерб в размере более 173 000 евро.

В рамках уголовного процесса начат процесс о применении принудительной меры воздействия к юридическому лицу - зарегистрированному в Латвии коммерсанту, в интересах которого возможные преступные деяния были совершены.

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#санкции
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Антон Городницкий
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