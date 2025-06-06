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В четверг 70 человек пытались незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью 0 356

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
В четверг 70 человек пытались незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью
ФОТО: LETA

В четверг попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 70 человек, сообщает Государственная пограничная охрана (ГПО), пишет LETA. Таким образом, с начала года от пересечения этой границы было остановлено уже 4685 человек.

В то же время, по гуманным соображениям пересечение границы в этом году не было запрещено 12 лицам.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года правительство продлило усиленный режим охраны границы в приграничной зоне с Беларусью до 30 июня 2025 года. Этот режим был введён в связи с возросшим потоком нелегальных мигрантов, направляемых со стороны Беларуси. Изначально планировалось, что режим продлится до конца 2024 года.

Усиленный режим охраны границы действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и в Каунатcкой волости Резекненского края.

Кроме того, с 19 марта этого года пограничные пункты Латвии с Россией и Беларусью — "Патерниеки", "Гребнёво" и "Терехово" — разрешено пересекать только на автомобилях. Такое решение было принято по просьбе ГПО в связи с текущей геополитической ситуацией и агрессией России против Украины.

В прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были остановлены 5388 человек, по гуманным причинам в страну были впущены 26 человек.

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