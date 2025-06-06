В четверг в результате ДТП пострадали 13 человек

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 13 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших был один пешеход, два водителя электроскутеров и два велосипедиста, а в Курземе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения было составлено 472 протокола, в том числе 228 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечены семь человек, за вождение под воздействием наркотиков - один.