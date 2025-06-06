Baltijas balss logotype

За что 68-летний экс-президент Кыргызстана получил 11,5 лет тюрьмы 0 404

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Господин Атамбаев с супругой Раисой в компании В.В.Путина.

Господин Атамбаев с супругой Раисой в компании В.В.Путина.

Демократ чистой воды присваивал участки земли и устраивал массовые беспорядки.

Первомайский районный суд в Бишкеке заочно приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы по трем уголовным делам, объединенным в одно производство.

По версии следствия, экс-глава государства виновен в незаконном присвоении земельных участков в селе Кой-Таш в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана, в незаконном обогащении и в участии в беспорядках 7-8 августа 2019 года.

Суд также постановил, что в отношении Атамбаева должны действовать конфискация имущества и лишение госнаград. Ему предписывается выплатить крупный денежный штраф.

Адвокат Атамбаева - Сергей Слесарев - в свою очередь предположил, что судья не имел права объединять производства, передал портал "24.kg". По делу также осужден бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, он приговорен к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Алмазбек Шаршенович Атамбаев (род. 17 сентября 1956, Арашан, Фрунзенская область) — кыргызстанский государственный и политический деятель. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года, 12-й и 16-й премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Социал-демократической партии Кыргызстана в 1994—2011 и в 2018—2019 годах. Герой Киргизской Республики (2017). В отличие от большинства президентов стран Центральной Азии, Алмазбек Атамбаев не пытался продлить свои полномочия после определённого Конституцией срока и передал власть избранному президентом кандидату партии СДПК Сооронбаю Жээнбекову.

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 725
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 274
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 345
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 189

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 172
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 235
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 264
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 601
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 322
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 196
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 172
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 235
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 264

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео