Первомайский районный суд в Бишкеке заочно приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11,5 года лишения свободы по трем уголовным делам, объединенным в одно производство.

По версии следствия, экс-глава государства виновен в незаконном присвоении земельных участков в селе Кой-Таш в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана, в незаконном обогащении и в участии в беспорядках 7-8 августа 2019 года.

Суд также постановил, что в отношении Атамбаева должны действовать конфискация имущества и лишение госнаград. Ему предписывается выплатить крупный денежный штраф.

Адвокат Атамбаева - Сергей Слесарев - в свою очередь предположил, что судья не имел права объединять производства, передал портал "24.kg". По делу также осужден бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, он приговорен к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Алмазбек Шаршенович Атамбаев (род. 17 сентября 1956, Арашан, Фрунзенская область) — кыргызстанский государственный и политический деятель. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года, 12-й и 16-й премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Социал-демократической партии Кыргызстана в 1994—2011 и в 2018—2019 годах. Герой Киргизской Республики (2017). В отличие от большинства президентов стран Центральной Азии, Алмазбек Атамбаев не пытался продлить свои полномочия после определённого Конституцией срока и передал власть избранному президентом кандидату партии СДПК Сооронбаю Жээнбекову.