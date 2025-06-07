Полиция спасла голодного пса, разыскивается жестокий хозяин

Несколько дней, проведённых под звуки постоянного лая собаки, заставили жителей одного из пятиэтажных домов на улице Бривибас обратиться в полицию, чтобы выяснить, почему животное отчаянно пытается привлечь к себе внимание. Проникнув в квартиру, сотрудники правопорядка обнаружили измученную и голодную таксу, которая уже долгое время находилась в полном одиночестве и жила в собственных испражнениях, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Коричневая такса громким лаем встретила полицейских. Сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что в квартире оставлена запертая собака, которая начала причинять неудобства окружающим. Прибыв по указанному адресу, факт подтвердился.

«Зайдя в квартиру, сотрудники обнаружили измождённую и встревоженную собаку. В квартире больше никого не было. У животного не было ни воды, ни еды, и ему некуда было справлять нужду — весь пол был покрыт испражнениями», — рассказали в полиции.

Неприятный запах ощущался и в подъезде, окна были открыты, а вокруг летали мухи. Девушка, недавно переехавшая в дом, рассказала, что ни разу не видела, чтобы таксу выводили на улицу: «Он лаял три дня, и многие вызывали полицию».

Сначала полицейские связались со службой спасения животных, которая доставила собаку в ветеринарную клинику. После этого такса была перевезена в приют.

«В связи с происшествием начат административный процесс за жестокое обращение с животным. Физическому лицу грозит штраф от 100 до 2000 евро, юридическому — от 200 до 3500 евро, а также запрет на содержание животных сроком до двух лет», — пояснили в полиции.

Сейчас важно установить личность хозяина собаки, который несёт ответственность за жестокое обращение с животным.