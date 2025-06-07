Российские хакеры не заинтересовались выборами в муниципалитеты Латвии – СГБ

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), муниципальные выборы в целом прошли спокойно, и в их ходе не было зафиксировано попыток вмешательства со стороны России, сообщило ведомство.

В предвыборный период и в день выборов до 19:30 СГБ не возбуждало уголовных дел по подозрению в покупке голосов или другом незаконном воздействии на выбор избирателей. В то же время служба продолжает проверку нескольких сигналов о возможных нарушениях.

В указанный период СГБ получило в общей сложности 87 сигналов о возможных незаконных действиях, которые могли повлиять на результаты выборов. Большинство из этих сообщений касаются возможных способов давления на избирателей.

Большая часть сигналов уже проверена, и ни в одном случае незаконные действия не подтвердились.

Во время муниципальных выборов не были зафиксированы прямые попытки незаконного вмешательства со стороны России или других враждебных Латвии стран в избирательный процесс или его результаты.