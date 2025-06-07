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Российские хакеры не заинтересовались выборами в муниципалитеты Латвии – СГБ 3 754

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Российские хакеры не заинтересовались выборами в муниципалитеты Латвии – СГБ

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), муниципальные выборы в целом прошли спокойно, и в их ходе не было зафиксировано попыток вмешательства со стороны России, сообщило ведомство.

В предвыборный период и в день выборов до 19:30 СГБ не возбуждало уголовных дел по подозрению в покупке голосов или другом незаконном воздействии на выбор избирателей. В то же время служба продолжает проверку нескольких сигналов о возможных нарушениях.

В указанный период СГБ получило в общей сложности 87 сигналов о возможных незаконных действиях, которые могли повлиять на результаты выборов. Большинство из этих сообщений касаются возможных способов давления на избирателей.

Большая часть сигналов уже проверена, и ни в одном случае незаконные действия не подтвердились.

Во время муниципальных выборов не были зафиксированы прямые попытки незаконного вмешательства со стороны России или других враждебных Латвии стран в избирательный процесс или его результаты.

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#выборы #сгб
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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го июня

    "Я мог бы скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки!" - А. и Б. Стругацкие. Может, поэтому не заинтересовались?

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  • VS
    Vad Sorry
    7-го июня

    Как обидно:))) если бы кого-то выбрали кого ни надо , сразу бы нашли причину:))) Да кому это болотистая местность , с ворами в правительстве и долгами нужна? Кончайте набивать себе цену, если распил денег нужен, поставьте ещё,столбики, купите самолётов ещё, там рельсы положите по котором некому будет кататься,,, забудьте про Путина , все знают он виноват , транзит ,газ, сами отказались:))) сейчас Китай получает

    21
    2
  • A
    Aleks
    7-го июня

    Зачем российским хакерам влиять на выборы в РД,если она на политику не влияет никак и влиять на выборы кого то,то опять же зачем? Хакеры ж прекрасно знают,что придут такие же точно депутаты как и в России,у которых одна тема-сделать гешефт или украсть. Притом хакерам с вмешательства ничего не перепадёт))) Хакеры посмотрели-русских партий нет,а израильские хакеры изаняты другими делами.

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