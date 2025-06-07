СГБ получает сигналы о возможных незаконных действиях в избирательном процессе

В предвыборный период и до полудня дня выборов Служба государственной безопасности (СГБ) зафиксировала в общей сложности 63 сигнала о возможных противоправных действиях, которые могли бы повлиять на результаты выборов, включая сообщения о возможной покупке голосов и других формах воздействия на избирателей, сообщили агентству LETA в СГБ.

Большую часть полученной информации о возможных нарушениях служба уже проверила, и ни в одном из случаев противоправные действия не подтвердились. В отдельных случаях проверка всё ещё продолжается.

СГБ поясняет, что в каждом из таких случаев проводится проверка различными методами, в том числе с проведением бесед с лицами, потенциально причастными к нарушениям.

С учётом вышеуказанного, СГБ до сих пор не возбудила уголовных процессов по делам о покупке голосов или другим преступлениям, связанным с этими муниципальными выборами.

По результатам уже проведённых проверок служба также выявила незначительные несоответствия в соблюдении порядка голосования в отдельных избирательных участках, которые были немедленно устранены в сотрудничестве с избирательными комиссиями участков.

На данный момент СГБ также не зафиксировала прямых попыток вмешательства в проведение муниципальных выборов со стороны России или других враждебных Латвии государств.

Дополнительно служба получила 14 сообщений о возможных нарушениях, рассмотрение которых относится к компетенции других учреждений. СГБ тесно сотрудничает с Государственной полицией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB), а также другими учреждениями, ответственными за безопасность выборов. Полученная информация передана соответствующим партнёрским учреждениям для дальнейшего рассмотрения.

В день муниципальных выборов СГБ работает в усиленном режиме, чтобы в рамках своей компетенции выявлять и предотвращать незаконные попытки повлиять на результаты голосования в пользу какой-либо политической партии или кандидата. Служба постоянно получает и проверяет информацию о подозрительной активности.

СГБ призывает жителей сообщать о случаях, когда за голос были обещаны денежные средства, другие материальные или нематериальные выгоды. Также следует сообщать о любых попытках противоправного воздействия на свободу выбора, например, с помощью угроз или насилия.

СГБ обращает внимание на признаки так называемой покупки голосов: личное доставление избирателей к участку, нетипично массовое прибытие избирателей, подозрительные лица вблизи избирательного участка, фотографирование и отправка неиспользованных бюллетеней в качестве отчёта.

Жителей также просят сообщать в СГБ, если им стало известно о целенаправленном неправильном подсчёте голосов в пользу какой-либо партии или кандидата, либо о не обеспеченной тайне голосования на каком-либо участке.

Также следует информировать СГБ о создании и распространении заведомо ложной дискредитирующей информации о каком-либо политическом движении или кандидате, в том числе с применением технологий дипфейка.

При столкновении с возможными нарушениями СГБ призывает зафиксировать максимально подробную информацию о случившемся и причастных лицах. Особенно важно, по возможности, зафиксировать нарушение в аудио, фото или видео формате. Также рекомендуется записать идентифицирующую информацию: имя и фамилию, номер телефона или аккаунт в соцсетях, государственный номер транспортного средства и т.п.

Информацию о возможных нарушениях можно отправлять на e-mail: velesanas@vdd.gov.lv или сообщать по круглосуточному телефону 67208964. СГБ гарантирует конфиденциальность информатора.

Как сообщалось, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно до 20:00 в 948 участках по всей стране. Голосование возможно в любом участке своего самоуправления.