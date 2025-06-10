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Штраф до 30 тыс евро и тюрьма: сегодня в Латвии ужесточат наказание за запретную торговлю с Россией 3 3477

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Штраф до 30 тыс евро и тюрьма: сегодня в Латвии ужесточат наказание за запретную торговлю с Россией
ФОТО: depositphotos

С нынешнего вторника, 10 июня в Латвии вступят в силу поправки, касающиеся ответственности за нарушения международных санкций.

Они предусматривают как более жесткие уголовные наказания, так и новый механизм ответственности.

Эти изменения призваны привлекать к ответственности тех, кто нарушает международные санкции, указывают авторы поправок.

За товар дороже 10 тысяч можно сесть в тюрьму

Статью 84–ю Уголовного закона Латвии значительно ужесточили (введены новые квалифицирующие признаки преступления, а также увеличены максимальные пределы наказания в виде лишения свободы).

За действия с попавшими под санкции товарами и связанными с ними услугами уголовная ответственность наступит, если нарушение санкций совершено в значительном размере — стоимость товаров или связанных с ними услуг составляет 10 тыс. евро и более.

Одновременно сохранен существующий порог уголовной ответственности в случаях, когда нарушения затрагивают товары стратегического назначения, огнестрельное оружие и его существенные составные части, боеприпасы к огнестрельному оружию, предназначенные для военных целей товары или технологии, а также объекты других секторальных или целевых финансовых санкций.

Штрафы до 30 тысяч евро

В Законе о международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики дополнено регулирование с установлением административной ответственности в случаях нарушения условий санкций при приобретении, реализации или перемещении через государственную границу Латвийской Республики подлежащих санкциям товаров или оказании посреднических услуг, технической помощи или других связанных с упомянутыми товарами услуг либо при осуществлении любых других запрещенных действий с этими товарами, если стоимость товаров или услуг не достигает 10 тысяч евро.

Штраф может быть назначен физическим лицам — до 10 000 евро, юридическим лицам — до 30 000 евро.

"Этот подход облегчит и позволит более эффективно разбираться с нарушениями, которые не имеют высокой степени вреда, одновременно обеспечивая конфискацию попавших под санкции товаров и удержание лиц от совершения нарушений в будущем," — сообщает в связи с новшествами Министерство финансов.

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#штрафы #санкции против россии
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Антон Городницкий
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(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го июня

    То есть тех, кто эшелонами гонит из Латвии в Россию виски и французское вино, теперь у нас пересажают?

    39
    2
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    10-го июня

    Нет, теперь посадят американцев, которые перепродают латышам русский газ и нефтепродукты на миллионы долларов. Ведь по закону неважно кто, важно происхождение, а мы продолжаем ехать и отапливаться на энергоресурсах России перепроданных через третьи, четвертые руки. От того, что их перепродали, они не перестали быть российскими. Фас, прокуратуре или ручки коротки!

    22
    0
  • А
    Александр
    10-го июня

    «Закон о международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики». Ты смотри, какой закон есть в Латвии! Народ о нём даже не слышал. Вот, оказывается, чем занимаются наши депутаты, не зря штаны в сейме протирают. Теперь понятно, почему у них не остаётся ни сил, ни времени, чтобы нормально управлять государством, приносить пользу и Латвии, и её народу.

    45
    2
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