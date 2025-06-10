Штраф до 30 тыс евро и тюрьма: сегодня в Латвии ужесточат наказание за запретную торговлю с Россией

С нынешнего вторника, 10 июня в Латвии вступят в силу поправки, касающиеся ответственности за нарушения международных санкций.

Они предусматривают как более жесткие уголовные наказания, так и новый механизм ответственности.

Эти изменения призваны привлекать к ответственности тех, кто нарушает международные санкции, указывают авторы поправок.

За товар дороже 10 тысяч можно сесть в тюрьму

Статью 84–ю Уголовного закона Латвии значительно ужесточили (введены новые квалифицирующие признаки преступления, а также увеличены максимальные пределы наказания в виде лишения свободы).

За действия с попавшими под санкции товарами и связанными с ними услугами уголовная ответственность наступит, если нарушение санкций совершено в значительном размере — стоимость товаров или связанных с ними услуг составляет 10 тыс. евро и более.

Одновременно сохранен существующий порог уголовной ответственности в случаях, когда нарушения затрагивают товары стратегического назначения, огнестрельное оружие и его существенные составные части, боеприпасы к огнестрельному оружию, предназначенные для военных целей товары или технологии, а также объекты других секторальных или целевых финансовых санкций.

Штрафы до 30 тысяч евро

В Законе о международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики дополнено регулирование с установлением административной ответственности в случаях нарушения условий санкций при приобретении, реализации или перемещении через государственную границу Латвийской Республики подлежащих санкциям товаров или оказании посреднических услуг, технической помощи или других связанных с упомянутыми товарами услуг либо при осуществлении любых других запрещенных действий с этими товарами, если стоимость товаров или услуг не достигает 10 тысяч евро.

Штраф может быть назначен физическим лицам — до 10 000 евро, юридическим лицам — до 30 000 евро.

"Этот подход облегчит и позволит более эффективно разбираться с нарушениями, которые не имеют высокой степени вреда, одновременно обеспечивая конфискацию попавших под санкции товаров и удержание лиц от совершения нарушений в будущем," — сообщает в связи с новшествами Министерство финансов.